澎湖七美持續關島進入第5天 七美飛高雄飛機無法降落又折返

原本夏季停滿船舶的七美港，因封島5天顯得空蕩蕩。（民眾提供）

2024/07/27 14:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖受到凱米颱風影響，海空運中斷，導致澎湖被迫關島2天，但離島七美因颱風尾帶來旺盛西南氣流影響，持續關島進入第5天，島上民生物資已出現短缺，更令人擔憂是慢性病藥品不足問題，明（28）日嘉義布袋至澎湖馬公客輪繼續停航，恐將封島6天，島上1戶喪家家屬緊急包船急赴七美奔喪。而早上七美飛高雄的飛機，到高雄無法降落又折返七美。

雖然凱米颱風已遠離澎湖，但颱風尾帶來的西南氣流不容小覷，除嘉義布袋至澎湖馬公今（27）日停航外，南海之星2號交通船，因七美受到西南氣流長浪影響，海象欠佳，故考量航行及旅客安全，南海交通航行至望安後就折返回馬公，讓七美關島進入第5天，由週二（23）日至週六（27）日，已5天海運中斷。

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七美鄉長呂啟俊表示，目前七美民生物資供應算是還好，但市場經營者剛好在辦喪事，市場內還有部份的菜，沒有水果，仰望明（28）日船能開，就能解決大部份的問題；但是慢性病的藥比較麻煩，超商也就一般每日即時性的商品無法補給，大致還穩定就看明天交通狀況，好像今日早上七美飛高雄的飛機，到高雄無法降落又折返七美。

由於南海交通船今日只到望安，因南風因素，七美風浪大無法進港，讓七美喪家家屬急的跺腳，緊急包船下午趕赴七美奔喪。明日澎湖至嘉義的客輪再度宣布停航，24-28日都停航，旅客被迫轉往空運離境，使得原本已疏散差不多的滯留澎湖旅客，再度湧入澎湖機場候補，而七美恐將進入第6天封島。

七美超商因封島5天民生物資無法運送，出現貨架空空如也的景象。（民眾提供）

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