卡哇依！台灣黑熊提腳搔癢賣萌 群熊現蹤桃山部落

1隻亞成熊在鏡頭前擺著屁股提起腳搔癢。（記者張軒哲翻攝）

2024/07/26 16:15

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市山區再傳黑熊出沒！1隻母熊帶2隻小熊，以及另1隻亞成熊近期現身台中市和平山區，遭桃山部落黑熊巡守隊員拍攝到影像，亞成熊在鏡頭前擺著屁股提起腳搔癢可愛模樣，讓部落族人相當興奮。

林業署台中分署表示，桃山部落去年5月開始參與林業保育署的黑熊生態服務給付計畫，族人7月於部落周邊山區執行棲地巡護時，從之前架設的紅外線自動相機，接連發現記錄到有母熊帶著2隻小熊漫步林間的影像；還有另1隻推測是脫離母熊不久的亞成熊，也在鏡頭前擺著屁股提起腳搔癢，逗趣的模樣讓族人十分欣喜。這也是桃山部落去年參與黑熊生態服務給付計畫後，首次以自動相機拍攝到黑熊影像。

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黑熊巡守隊員潘文明表示，自己也是1名原住民獵人，當他從所架設的自動相機驚喜發現拍到母熊帶著2隻小熊在林間漫步的身影，看著小熊緊跟在母熊身後，還調皮地逗弄相機。而在同月份，桃山部落的另1條黑熊棲地巡守路線上的自動相機，也拍攝到1隻亞成熊活潑現蹤，與會的部落副頭目陳榮文表示，拍攝到亞成熊的地點是他的傳統獵場，常觀察到黑熊在此出沒的痕跡，在得知林業署推動黑熊生態服務給付後，便主動提供資訊，將此路線納入巡守隊監測範圍，因此才有今天豐碩的成果。

參與巡守的族人們表示，台灣黑熊與他們共處在同一片山林，在自然的生命輪迴中，牠們像是自己的家人，命運緊密相繫。台中分署分署長張弘毅今（26）日親自到桃山部落頒發獎勵金5萬元給黑熊巡守隊，感謝部落用心守護黑熊與自然棲地，同時關切凱米颱風過後，對部落影響及需協助情形。

1隻台灣黑熊現身桃山部落山區。（記者張軒哲翻攝）

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