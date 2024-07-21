竹縣游泳館頻傳泳客遭磁磚刮傷 縣府：加強檢查9月改善

炎夏許多人選擇游泳消暑、運動，但有民眾抱怨，新竹縣立游泳館的教學水道占用多數，影響泳客權益。示意圖。（記者廖雪茹攝）

2024/07/21 18:39

〔記者廖雪茹／新竹報導〕炎夏許多人選擇游泳消暑、運動，但有民眾抱怨，新竹縣立游泳館教學水道佔用多數，影響泳客權益，還傳出疑泳底磁磚翹起而導致多起受傷情事！縣府教育局對此表示，已請營運廠商加強檢查及改善，另預計9月委外進行提升服務計畫。

有民眾抱怨，日前帶孩子到游泳館玩水，結果在SPA池裡，小孩的腳竟然被翹起來的磁磚刮傷，當場流血，館場人員只是幫忙擦擦藥而已！此民怨在臉書社團「竹北大小事」傳開後引發熱議。有多網友指早在去年，就曾發生在泳館被突起的磁磚割傷，甚至稱今年暑假以來已經發生好幾次了，嚴重影響泳客安全，館方應該好好的處理，避免意外再次發生。

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另有民眾不滿，買票進館後，溫水池有8至9個水道都變成教學用，散客只剩1或2個水道可使用，被迫到冷水池游泳，認為權益受損！

縣議員吳旭智表示，游泳館包含磁磚還有水道繩，都發生泳客受傷；也有民眾反應淋浴間有霉味，他現勘後已把相關問題反應給教育局。目前泳館上午有公益時段，加上適逢暑假泳客多，水質與週邊的安全不容忽視！

縣議員歐陽霆接獲民怨也說，已請場館人員加強巡視，並且針對Spa池的使用年齡加以告示，未來將有整修工程，會請館方加強管理。

縣立游泳館採公辦民營方式營運，教育局表示，有關民眾於游泳館SPA池受傷案，應為腳不慎踢到突起物所致，營運廠商當下已協助傷者敷藥，後續也持續電話追蹤復原情形；磁磚突起部分，除每日休館時進池檢查，將增加上午清場時間檢查，以避免疏漏。另該局已洽專業廠商研議提升服務計畫，預計9月進場改善相關缺失。

游泳館25米池平日教學僅使用5條水道，開放5條水道供一般民眾使用；暑假期間如課程較多，教學水道最多使用6條，開放4條水道。若有教學水道佔用9成情形，應為未經許可私人教學佔用，後續館方將加派人員巡視並勸離，以確保進場民眾權益。

新竹縣立游泳館的SPA池。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府教育局表示，預計9月將委託專業廠商進行游泳館提升服務計畫。（記者廖雪茹攝）

有民眾抱怨帶孩子到游泳館玩水，結果在SPA池裡，小孩的腳竟然被翹起來的磁磚刮傷，當場流血。（擷取自臉書社團「竹北大小事」）

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