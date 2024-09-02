基隆役政公園年底走入歷史 僅清朝8吋砲現地保留

基隆役政公園今年底將走入歷史，戰車等武器因鏽蝕嚴重，且有傾倒威脅，確定將要移除，歸還軍方。（記者俞肇福攝）

2024/09/02 11:57

〔記者俞肇福／基隆報導〕擁有陸海空三軍除役武器裝備的基隆役政公園，確定今年底將走入歷史，F-104戰機、戰車、砲彈、陽字號桅杆等，因鏽蝕嚴重，且有傾倒威脅，確定將要移除，全部歸還軍方，讓喜愛武器的軍事迷不捨；但具百年歷史的「阿姆斯托朗後膛8吋砲」，因登錄為基隆市「一般古物」具文資身分，則會現地保留。

擁有陸海空三軍除役武器裝備的基隆役政公園，偶有軍事迷會跑來拍照，近年來因雜草叢生人潮漸少，且有多處鏽蝕，甚至有人攀爬易發生危險。

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基隆市政府民政處長張淵翔表示，役政公園現有陸海空軍除役的F-104戰機和陽字號桅杆等展示裝備，市政府經多次會勘後決定移除，確定退要歸還給軍方，目前正在進行相關作業程序。

張淵翔表示，多年來，各式陳展武器多處鏽蝕嚴重；經考量路過人車安全，正籌措經費及接洽國軍相關單位進行拆除歸還等行政作業。完成各式陳展武器移除後，現址由市府整體重新規劃整建，以提供市民更優質休憩環境。

民政處指出，這次拆除的武器共計8件，分別是陸軍M48A3戰車、海軍5吋砲、桅杆、車葉、海錨及LVT-P5裝甲車、空軍F104星式戰鬥機、勝利女神飛彈。

張淵翔說，會要把武器歸還的原因是占用的空間非常大，且時間久遠，因基隆多雨鏽蝕非常嚴重，有傾倒、破損及傷人的危險；二是現地多為草皮，是很多民眾運動的場域，居民反映改為體健設施利用，希望符合民眾需求，做更有效及多元的空間利用。

不過，役政公園最具歷史價值的「阿姆斯托朗後膛8吋砲」，為具文資身分的一般古物，並不會移除會現地保留，張淵翔說，未來希望移置室內空間，避免繼續鏽蝕下去，因具有歷史的價值及意義，盼完整保留。

陽字號桅杆等武器因鏽蝕嚴重，且有傾倒威脅，確定將要移除，歸還軍方。（記者俞肇福攝）

基隆役政公園確定今年底將走入歷史，F-104戰機、戰車、砲彈、陽字號桅杆等，因鏽蝕嚴重，確定將要移除歸還軍方，僅具文資身分的「阿姆斯托朗後膛8吋砲」原址保留。（記者俞肇福攝）

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