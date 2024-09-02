「魔羯」颱風明後天最接近台灣 週五前東半部、大台北有雨

魔羯颱風路徑圖。（圖擷自中央氣象署網站）

2024/09/02 11:45

〔記者蔡思培／台北報導〕位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD12，昨晚生成輕度颱風「魔羯」。中央氣象署指出，摩羯會先往偏西北方向移動接近呂宋島，並往南海至廣東沿海前進。依目前路徑預估，魔羯明、後兩天最接近台灣，直接影響台灣機率雖低，但外圍環流明晚起將影響台灣，週五前東半部、大台北有短暫陣雨。

氣象署技正謝佩芸指出，台灣南方、菲律賓及呂宋島一帶雲系相當多，摩羯接下來會先往偏西北方向移動接近呂宋島，通過呂宋島後受北邊高壓導引氣流引導，進入南海後朝西，往南海至廣東沿海前進。謝佩芸表示，依目前路徑預估，魔羯直接影響台灣機率低，但外圍環流仍會帶來水氣與浪。

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明、後兩天魔羯相對接近台灣，週三颱風逐漸進入南海會再稍微增強，雖然離台灣越來越遠，但外圍環流帶來的水氣仍會往台灣附近移動，明天下半天後要注意外圍環流水氣影響。

今天台灣仍是晴朗炎熱，東半部約在32至34度，西半部則是32到36度。大台北、桃竹地區容易有37度度以上高溫。週四前由於颱風在台灣南方，外圍環流可能造成沉降作用，北部要留意沉降所致的高溫。

謝佩芸說，今天至明天白天各地是晴到多雲，午後中南部、山區有雷陣雨，嘉義以南可能有較大雨勢。今晚至明天清晨，颱風零星外圍雲系可能帶來小範圍降雨，基隆北海岸、東半部、中南部沿海、恆春半島可能有零星降雨，但雨不會太大。明天晚上至週五受颱風外圍環流影響，東半部及大台北、北海岸有短暫陣雨，中南部與山區則要留意午後雷陣雨。

台灣明晚至週五受颱風外圍環流影響。（中央氣象署提供）

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