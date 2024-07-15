桃園7家泳池複查不合格 各罰4千元

桃市府衛生局針對轄內游泳池進行水質衛生檢驗，並於十四日公布今年上半年抽檢結果。（衛生局提供）

2024/07/15 05:30

暑假戲水旺季 衛生局近日再度稽查 7家業者已全數改善

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府衛生局昨公布今年上半年，桃園市四十四家公、私立室內外游泳池及學校游泳池水質抽檢結果，而經過複查有七家不合格，其中五家生菌數超標、二家自由有效餘氯超標或不足，均依桃園市營業衛生管理自治條例第廿條規定裁處四千元罰鍰；衛生局表示，若持續被檢出不合格可連續開罰，而近日再度派員稽查，七家不合格業者已全數完成改善。

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暑期前 對公私立及學校泳池抽檢

衛生局表示，暑期前，該局對轄內公私立室內外游泳池及學校游泳池，均派員無預警抽檢水質衛生，考量暑假屬於戲水旺季，游泳池人潮眾多，不少家長也會替孩子報名相關課程，五月起增加水質抽檢頻率，每兩週即至四十四家游泳池加強稽查及水質抽檢，檢驗項目包括pH酸鹼質、自由有效餘氯、生菌數及大腸桿菌數。

1到6月 累計對211家次抽驗285件

衛生局表示，今年一到六月累計對二一一家次，抽驗二八五件，初檢有四十九件不合格、不合格率十七％，經要求業者改善，複查後仍有七家業者不合格，其中五家生菌數超標，標準須小於五○○CFU/ml，另二家檢出自由有效餘氯超標或不足，標準為一．○到三．○ppm；針對複查不合格者，衛生局依桃園市營業衛生管理自治條例各裁處四千元罰鍰，日前再次派員前往稽查，不合格業者已全數改善。水質衛生水質檢驗結果，均公布於衛生局網站供民眾查詢。

衛生局表示，複檢不合格者多為生菌數超標，研判是泳客人數較多時段，較會有超標情形，同時要求各游泳池業者每二小時須自主抽檢水質酸鹼度及有效餘氯並公布，同時提醒民眾入池前應做好個人衛生及預防措施，入池前先淋浴，避免將外來塵土等不潔物帶入，如有疑似感冒等呼吸道症狀或傳染性疾病也應避免入場。

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