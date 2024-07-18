中市烏日泳池整修 民眾要求環保局加緊速度

台中烏日游泳池太深且安全結構有問題，環保局正改建中。（市府提供）

2024/07/18 11:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕時值暑假，天氣又炎熱，民進黨市議員曾威表示，台中市有3座游泳池是因焚化場的回饋金而興建，分別是文山、后里及烏日，烏日游泳池今年由運動局回歸給環保局管理，但結構受損正整修中，社區人殷切期盼快修復，要求環保局加緊速度，也要求3座游泳池未來維護費用由回饋金支應，不應再使用公務預算，速度會比較快。

環保局長陳宏益表示，過去烏日游泳池因是屬於競賽泳池，深達2米，長50米，因此使用率不高，環保局將改建為較適合一般民眾游泳即可，讓更多的社區民眾可使用。

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市議員曾威表示，台中市有文山、后里及烏日3座由焚化爐回饋金所興建的游泳池，但過去只有文山及后里是由環保局管理，烏日則是由運動局，但因烏日泳池水深達2米，長50米，管理單位為了怕民眾害怕不敢游，則是在泳池底放桌子，長年下來，因水太重，游泳池有一邊地層下陷。

曾威表示，現今烏日泳池管理權今年回到環保局，因有安全的問題停止營運使用，但此時正是暑假，烏日人就因此沒處游泳，他要求環保局儘快改善烏日游泳池設備，首要目標是先將不合格的消防設備整修，達到安全標準，開放給烏日市民使用。

環保局表示，烏日溫水游泳池因有公共安全與消防安全等問題，為維護民眾安全，今年2月1日起暫時停止營運，並請專業廠商進行圖說變更作業；另場館結構疑有地層下陷情形，土木技師團隊已會勘評估改善措施，環保局將儘速籌措經費施工，確保結構及公安無虞後，再對外開放。

中市烏日游泳池正改建中。（市府提供）

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