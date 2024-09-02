水電工變身「藝術達人」廢棄輪胎華麗蛻變！

鍾顯華投入社區營造，利用廢棄輪胎製作成一件件藝術品，極具特色。（記者李文德攝）

2024/09/02 12:01

〔記者李文德／雲林報導〕社區營造有千百種變化，如何讓人一眼難忘更是考驗著發展協會們的功力。本來是水電工出身的虎尾興中社區發展協會理事長鍾顯華，靠著小時候愛看布袋戲啟蒙，直至退休後開始用廢棄輪胎製作各項立體藝術品，貓頭鷹、鸚鵡都難不倒他，10年來做出的藝術品上千件，是周邊都知道的藝術達人。他指出，現在正積極培訓社區民眾此項技藝，未來一同在社區入口處打造大型意象，讓民眾印象深刻。

虎尾興中社區靠近高鐵雲林站，每每經過就能看見輪胎花盆，格外吸睛，再往社區中走一排排貓頭鷹矗立著，活動中心周圍更有紅鶴、丹頂鶴甚至連重型機車也出現在此，這些都是出自於鍾顯華之手。

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70歲的鍾顯華直到60歲退休前，是當地民眾都知道的水電師父，卻讓人想不到修理家電、管線的雙手，竟能將廢棄輪胎賦予新生。他說，有這般功夫，全都是靠「布袋戲」的功勞，小時候和朋友們在廟口看戲，大家都會欣賞劇情，他卻鍾意看金光盤、怪獸等「變景道具」，回家後都會「手賤」（台語：手癢）製作，無師自通練就一番工夫。

他說，退休後開始接任協會工作，當時便不斷想大部分地方的入口意象都是石頭、花花草草等，要做就要做不一樣的。因此重振旗鼓開始做起。找可愛的卡通圖案著手規劃製作，加上當時看到媒體報導廢棄輪胎難處理，便轉念一想，向鄰近汽機車行索取，想不到大家笑開了嘴，「要多少自己拿」，開啟他創作之路，10年來作品上千件。

不過4年前，鍾顯華因主動脈剝離在醫院躺了數個月，幸運救回一條命，出院後家人勸說他就此罷手。「不過已經上癮了」他笑說，很難不做，但一場大病後也讓人萌生傳承之意。

鍾顯華表示，過去習慣一個人製作不喜歡將功夫傳授，怕其他社區爭相模仿，但走過一遭鬼門關後心境變大不同。除了自己創作外，也要把這身技藝傳承給社區民眾，共同打造家園。現在更開班授課，先教居民們平面創作，接著再進階做立體造型，未來盼在社區入口處打造大型意象，讓民眾印象深刻。

鍾顯華利用廢棄輪胎製作成一件件藝術品，活動中心內重型機車格外吸睛。（記者李文德攝）

鍾顯華投入社區營造，利用廢棄輪胎製作成一件件藝術品，極具特色。（記者李文德攝）

鍾顯華現在將一手「好功夫」傳授給社區民眾們。（記者李文德攝）

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