卓冠廷爆豐采520工地H型鋼梁歪斜 竹縣府工務處今再進場確認

新竹縣政府工務處長戴志君（右）今天為了驗證新北市議員卓冠廷所PO是去年搶險計畫前的舊照，自己親自到豐采520基地現勘鋼梁現況，確認沒有異常。（竹縣府提供）

2024/07/19 17:08

〔記者黃美珠／新竹報導〕針對新北市議員卓冠廷在臉書PO出豐采520工地H型鋼梁歪斜的照片，縣長楊文科受訪再次強調，縣府處理竹北天坑事件始終依法定程序且落實的處理，非常嚴格的把關，結果如何大家也看得到。為此，他交辦縣府工務處長戴志君專案對外說明，戴志君今天也親赴現場實勘，再次確認卓冠廷PO的照片是去年搶險計畫完成前的舊照，並非現況。

戴志君說，去年4月27日發生竹北莊敬6街第5次天坑意外，造成1輛特斯拉掉落，縣府工務處就立刻要求豐邑機構提報搶險計畫，經由縣府委外成立的專家小組審核通過後，在同年6月啟動搶險，在9月30日完成，以確保建案基地周邊的公共安全。

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他直言，縣府工務處在天坑出現後，立刻進場調查事發原因，發現建案基地H型鋼梁有歪斜狀況，立刻就要求業者抽換補正。一如縣府工務處獲悉建商涉嫌偷工減料也是看到檢方起訴書才知道。

縣府勘查後立刻鎖定豐采520地下室1樓到4樓有變形的鋼梁，要求建商必須納入搶險計畫內進行抽換，建商也在去年9月30日以前如期完成，總共抽換掉了116支。

戴志君說，搶險計劃經過專案小組審查通過，已在去年9月30號施作完成，後再經過住戶指定的台北市土木技師公會鑑定，確定周邊道路環境安全穩定，同時另外有第3方的技師解讀定期監測的資料數據，向民眾說明，確認周邊道路環境目前是安全無虞。

縣長楊文科說，這個工程的專業必須由工務處專案說明，但他重申縣府對鄉親居住安全和公共交通安全，以及所有公共設施安全的確保一定都是非常嚴格把關，請鄉親朋友們可以放心，至於所有的細節他們都是依法定程序且落實地處理，請大家放心。

他說，縣府就這次事件從頭到尾都依照程序處理，相信大家可以看得到結果，就是要保障大家的安全。

新竹縣政府工務處長戴志君今天早上前往豐采520建案的地下室，實際勘查去年被列入搶險計畫的地下1到4樓，透過北向、南向等多角度確認，H型鋼梁一切正常，並無歪斜。（竹縣府提供）

新竹縣長楊文科說，工程的專業他無法回答，但是他問心無愧，自信縣府團隊處理豐采520所釀的相關事件一切依法定程序且落實地去執行。（記者黃美珠攝）

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