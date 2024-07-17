三芝2處新增YouBike可行性 鄭宇恩盼提升使用率助通勤觀光

議員鄭宇恩今（17）日上午會勘三芝區雙灣自行車道-大田寮停車場，與大坑溪三生步道等兩處新增Youbilk可行性。（記者羅國嘉攝）

2024/07/17 17:12

〔記者羅國嘉／新北報導〕位於新北市北海岸的三芝區，擁有純樸的農村、日落海景，為提倡綠色交通、完善公共運輸服務，議員鄭宇恩今（17）日上午會勘三芝區雙灣自行車道-大田寮停車場，與大坑溪三生步道等兩處新增YouBike可行性；她說，目前已增設的站點每日均有6-10次的使用率，希望未來增設更多站點，讓整個單車串聯，幫助通勤或觀光便利，也能提升使用率。

新北交通局指出，三芝區已設有的YouBike共有5站，各站每月均使用次數約為淺水灣371次、三芝國中177次、三芝兒一公園162次、三芝區公所120次、櫻花水車公園72次。此外，目前已經錄案要施作的有馬偕醫學院及三生步道，而鄭宇恩將持續爭取名人館、三和活動中心、三芝第二停車場、大田寮停車場等，如經會勘評估設置可行，會在年底11至12月增設。

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鄭宇恩表示，除了今日研商的大田寮停車場、三生步道，未來也會建議市府在三芝名人館、三和社區及三芝第二停車場等地設立YouBike站，讓整個單車站點可串聯，幫助該區使用率提高。

三芝區三和社區發展協會理事長江慶崇表示，三芝區主要以觀光為主，三生步道到大屯山下全長大約2公里，每年1至3月櫻花盛開時約有1萬的觀光客，而4至6月盛開的紫藤花、油桐花也會有許多遊客前來，若未來有望增設YouBike站人潮推估能增加至少1倍以上，能帶動周邊觀光效益。

新北市議員鄭宇恩表示，目前已增設的站點每日均有6-10次的使用率，希望未來增設更多站點，讓整個單車串聯，幫助通勤或觀光便利，也能提升使用率；示意圖。（記者羅國嘉攝）

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