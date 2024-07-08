YouBike違規記點 新北上路1週稽查8件

北北桃三市從七月一日起同步實施YouBike違規記點制度，一年內的違規記點累計達三點就停權十四天。 （記者董冠怡攝）

2024/07/08 05:30

主要為騎樓騎車、催趕行人及闖紅燈 一年內3點停權14天

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市實施YouBike違規記點、敬老愛心卡開放租借YouBike政策上路一週，市府交通局綜合規劃科長吳政諺表示，目前共稽查八件，主要違規是在騎樓騎車、催趕行人及闖紅燈，尚未有民眾被停權，也未接獲長者使用敬老愛心卡租借YouBike有不良反應；交通局提醒民眾，必須先投保YouBike傷害險意願調查才可租賃YouBike二．○，傷害險投保率已提升至七成八。

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捷運站、車站周邊 重點稽查

北北桃三市從七月一日起同步實施YouBike違規記點制度，八大稽查項目包含闖紅燈、附載人員、未禮讓行人、逆向行駛、騎乘中使用手機、騎乘在騎樓或未供慢車行駛的人行道、經警方或其他主管機關舉發違規、其他不當使用行為，一年內的違規記點累計達三點就停權十四天，累計達七點就停權一年，酒駕或毒駕等嚴重違規行為是停權二年。

民眾可拍照、錄影檢舉

吳政諺指出，因稽查人力有限，以捷運站、車站周邊做為重點稽查地區，實施一星期來，尚無市民因為「違規記點達標」而受到停權處分。

除了警方可逕行舉發違規，民眾也可透過拍照或錄影方式檢舉，但這項做法也引發反彈，擔心「檢舉魔人」轉移陣地跨足單車界；再者，YouBike不像汽機車有懸掛車牌號碼，要如何識別認定？

吳政諺表示，檢舉人必須提供YouBike的車身編號、發生日期時間（年月日時分）、影片及照片，新北目前接獲檢舉一件，並未發生大量檢舉情事，未來YouBike二．○E將會放大車輛編號，有助於取締辨識並嚇阻違規。

1.0系統 10月前全數退場

他說，新北市YouBike二．○共設一三二○站，預定採購二千一百輛電輔車二．○E，在下半年起至明年投放；至於YouBike一．○將逐步淘汰，目前只剩一三二站、五九四八輛，規劃十月前一．○全數退場。

交通局指出，公共自行車傷害險理賠統計至五月底，有十五件共理賠二十三萬餘元，平均每件約一．五萬元，較常見的是與汽機車、自行車發生追撞；騎車自摔；路面濕滑或坑洞摔傷等。

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