維護行人安全！北北桃YouBike電輔車 時速逾20公里不供電

台北市交工處盤點淨寬二．四公尺以上人車共道的人行道，優先繪設人車分流標線，目前僅在市政府旁、松德路部分路段設置。（記者何玉華攝）

2024/07/06 05:30

北市人行道淨寬逾3米將採人車分道 人車共道劃點虛線分流

〔記者何玉華／台北報導〕台北市自行車道不足、人車共道糾紛逐漸增多，將於今年十一月引進一千輛YouBike2.0E（電輔車），由於最高時速達廿五公里，台北市道路交通安全會報上有學者提出騎在人行道恐威脅行人安全，台北市交通局長謝銘鴻表示，北北桃三市交通局長研商後決議，車速超過時速廿公里就不再供電，只能靠腳踏，人車共道劃設分流線，騎乘於車道時自行車需靠右行。

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北北桃決議 騎在車道需靠右行

YouBike電輔車目前僅桃園已上線，零星有人騎到台北市，隨著新北也將投放，越來越多電輔車將出現在人行道，對行人安全威脅增加，也讓人車（自行車）共道更複雜。桃園市在今年初引進電輔車，與YouBike2.0共用車柱系統，有人租借後跨區騎還車，因此在雙北偶可見到，因最高時速達廿五公里，騎在人行道恐威脅行人安全，在道安會報上引起學者關切。

行駛於人行道 需遵守行人優先

謝銘鴻說明，YouBike2.0E是電力為輔，還是要靠腳力踩踏，只是稍微省力；北北桃三市交通局長研商後，朝三市一致的方向規劃，比照YouBike可騎乘於車道、人車共道人行道，騎乘於車道需靠右側行駛，行駛於人行道需遵守行人優先通行及道路交通管理處罰條例規定，以及七月剛上路的YouBike違規記點制度。

對於車速部分，謝銘鴻表示，將把供電門檻下修，一旦車速超過廿公里就不再供電，只能靠腳踏。而人車共道的人行道上將以點虛線分流人車，也會對騎乘禮儀做出規範，例如不停讓行人，就實施記點制。

2.4米以上人行道 優先劃分流線

交工處表示，人行道淨寬超過三公尺設「人車分道」，人跟車各行其道，會劃設自行車道標線告示用路人；淨寬兩公尺以上未達三公尺「人車共道」路段，狀況比較多，依交通規則是優先禮讓行人，在人行道入口處設標誌牌面告知。

為了讓「人車共道」上行人與自行車能適度分流行進，交工處正盤點「人車共道」淨寬達二．四公尺以上人行道，優先繪設點虛線的人車分流標線，未來將逐步繪設，統一建議腳踏車騎外側靠馬路，行人靠內側或騎樓；若人行道淨寬未達兩公尺，無法「人車共道」，建議自行車騎在慢車道外側，減少人車、車流衝突。

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