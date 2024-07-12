跟進北北桃未投保公共自行車傷害險無法租借YouBike？ 中市府評估中

台中市YouBike2.0已有七成五民眾投保傷害險。（記者蘇金鳳攝）

2024/07/12 10:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕北北桃三市7月1日起規定騎YouBike2.0E也就是電動公共自行車要投保免費傷害險才能租借；對此，台中市交通局表示，台中市目前騎YouBike的民眾已有75%投保免費的傷害險，對於未投保但時常騎乘的民眾，也會簡訊提醒，將來會持續加強宣傳；至於是否比照北市，局長葉昭甫表示，正在討論評估中。

台中市YouBike2.0目前為10026輛、2.0E為300輛，共10326輛，目前台中市YouBike2.0前半小時免費，而YouBike 2.0E前2小時每30分鐘20元，超過2小時每30 分鐘40元，未满30分鐘以30分鐘計算。

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雖然YouBike2.0屬於慢車，但是還是有事故發生，因此中市交通局會在民眾刷卡時，螢幕顯示餘款時，會先顯示要保傷害險，但不管YouBike2.0、YouBike2.0E都不強制投保。

不過YouBike2.0E因為加速快、乘距遠，比2.0危險，因此台北市、新北及桃園都已規定，須先在微笑單車App或官網內投保免費的公共自行車傷害險才能租借。

台中市去年便曾發生有民眾騎YouBike2.0E到望高寮，在下坡時未控制好速度而自摔受傷，但該名騎士因為未事先登入保微笑單車傷害險而無法理賠，幸好騎士本身就有保意外險，因此要求每一位騎士投保非常重要。

中市交通局表示，目前台中市加入YouBike2.0會員的民眾有75%投保傷害險，跟其他縣市算是比例較高，但會加強宣傳，希望每一位民眾都能投保，但至於是否如北市一樣要騎YouBike2.0E需要投保才能租借，正在評估中。

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