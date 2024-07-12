為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

跟進北北桃未投保公共自行車傷害險無法租借YouBike？ 中市府評估中

台中市YouBike2.0已有七成五民眾投保傷害險。（記者蘇金鳳攝）

台中市YouBike2.0已有七成五民眾投保傷害險。（記者蘇金鳳攝）

2024/07/12 10:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕北北桃三市7月1日起規定騎YouBike2.0E也就是電動公共自行車要投保免費傷害險才能租借；對此，台中市交通局表示，台中市目前騎YouBike的民眾已有75%投保免費的傷害險，對於未投保但時常騎乘的民眾，也會簡訊提醒，將來會持續加強宣傳；至於是否比照北市，局長葉昭甫表示，正在討論評估中。

台中市YouBike2.0目前為10026輛、2.0E為300輛，共10326輛，目前台中市YouBike2.0前半小時免費，而YouBike 2.0E前2小時每30分鐘20元，超過2小時每30 分鐘40元，未满30分鐘以30分鐘計算。

雖然YouBike2.0屬於慢車，但是還是有事故發生，因此中市交通局會在民眾刷卡時，螢幕顯示餘款時，會先顯示要保傷害險，但不管YouBike2.0、YouBike2.0E都不強制投保。

不過YouBike2.0E因為加速快、乘距遠，比2.0危險，因此台北市、新北及桃園都已規定，須先在微笑單車App或官網內投保免費的公共自行車傷害險才能租借。

台中市去年便曾發生有民眾騎YouBike2.0E到望高寮，在下坡時未控制好速度而自摔受傷，但該名騎士因為未事先登入保微笑單車傷害險而無法理賠，幸好騎士本身就有保意外險，因此要求每一位騎士投保非常重要。

中市交通局表示，目前台中市加入YouBike2.0會員的民眾有75%投保傷害險，跟其他縣市算是比例較高，但會加強宣傳，希望每一位民眾都能投保，但至於是否如北市一樣要騎YouBike2.0E需要投保才能租借，正在評估中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北市5年5億擴增YouBike 11月將引進千輛電輔車
2024/02/06 15:41

北市5年5億擴增YouBike 11月將引進千輛電輔車
竹北西區210輛YouBike2.0E電輔車 明起跟13個站點一起啟用
2024/02/06 16:44

竹北西區210輛YouBike2.0E電輔車 明起跟13個站點一起啟用

買房就買完工耐震宅 2~3房住近台積電
竹北西區YouBike2.0E 市長鄭朝方今領騎上路
2024/01/25 14:21

竹北西區YouBike2.0E 市長鄭朝方今領騎上路
騎YouBike電輔車須投保 北市交通局：仍有26％未完成
2024/06/17 15:44

騎YouBike電輔車須投保 北市交通局：仍有26％未完成

花甲男星持巨物展雄風 醫：「中藥界硬漢」
騎桃園YouBike更省力！600輛電輔車上路
2024/02/01 20:43

騎桃園YouBike更省力！600輛電輔車上路
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播