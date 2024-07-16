藍白強行通過公糧價調漲 學者楊明憲：自助餐1碗白飯至少漲5元

國眾兩黨在立院挾席次優勢通過公糧價格每公斤調漲5元決議，學者指出，一定帶動物價上漲，未來民眾到自助餐點白飯，1碗會從10元變成至少15元。（資料照）

2024/07/16 19:25

相關新聞請見︰

立院決議 公糧收購價格每公斤增加5元

藍白強行通過公糧價調漲 農業部：拉抬物價、國庫年支出增百億

請繼續往下閱讀...

藍白通過公糧價調漲不利我國農業 農業部：續推1集2轉3加3

〔記者楊媛婷／台北報導〕國眾兩黨今（16日）於立院強行通過公糧價每公斤提高5元決議，學者表示，公糧價格抬高後，勢必會帶動後端零售市場米價上升，隨米價上升，未來到自助餐點1碗飯可能會從現在的10元漲到15元，因消費價格有僵固性，即使稻米收購價未來大跌，小吃店1碗飯售價不會隨著調整，物價一定上漲。

國人外食普遍，平均有6成以上都是外食族，隨國眾兩黨通過調漲公糧價決議，逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，若政府真的執行該決議，物價一定上漲，雖然國內的稻米只有3成繳交公糧，7成仍由民間糧商收購，但公糧價調漲的當年度，糧商為搶米，也會同步調高收購價，隨收購成本增加，當然最後會反映到零售米價。

稻米是民生基本物資之一，楊明憲指出，米價當然會影響物價，隨著零售米價提高，到小吃店、自助餐等買便當，叫一碗飯的零售價也會調高，也就是未來到自助餐點一碗白飯恐怕會從現在的10元漲到15元以上，而末端消費市場的價格有僵固性，調漲後很難再回彈，也不會反映產地價格。

楊明憲舉雞蛋為例，去年國內雞蛋產地價大漲，小吃店等餐飲業者也隨之調漲價格，加1顆蛋從10元變成15元甚至20元，今年雞蛋產地價大跌，較高峰期每台斤調降超過10元，但買早餐要加蛋還是1顆要20元。

楊明憲表示，隨公糧價格上漲帶動物價調漲，民眾絕對會很有感，也指出，提高公糧價後農民一定會搶種，過去歷史經驗稻米收購價最後會崩盤，但稻米收購價崩盤後，零售端的一碗飯價格不會調降，他也指出公糧收購只看量不看品質，完全無助提高國內稻米產業的競爭力，強調調漲公糧價絕非讓我國農業長久的良方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法