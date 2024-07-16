為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

藍白強行通過公糧價調漲 學者楊明憲：自助餐1碗白飯至少漲5元

國眾兩黨在立院挾席次優勢通過公糧價格每公斤調漲5元決議，學者指出，一定帶動物價上漲，未來民眾到自助餐點白飯，1碗會從10元變成至少15元。（資料照）

國眾兩黨在立院挾席次優勢通過公糧價格每公斤調漲5元決議，學者指出，一定帶動物價上漲，未來民眾到自助餐點白飯，1碗會從10元變成至少15元。（資料照）

2024/07/16 19:25

相關新聞請見︰

立院決議 公糧收購價格每公斤增加5元

藍白強行通過公糧價調漲 農業部：拉抬物價、國庫年支出增百億

藍白通過公糧價調漲不利我國農業 農業部：續推1集2轉3加3

〔記者楊媛婷／台北報導〕國眾兩黨今（16日）於立院強行通過公糧價每公斤提高5元決議，學者表示，公糧價格抬高後，勢必會帶動後端零售市場米價上升，隨米價上升，未來到自助餐點1碗飯可能會從現在的10元漲到15元，因消費價格有僵固性，即使稻米收購價未來大跌，小吃店1碗飯售價不會隨著調整，物價一定上漲。

國人外食普遍，平均有6成以上都是外食族，隨國眾兩黨通過調漲公糧價決議，逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，若政府真的執行該決議，物價一定上漲，雖然國內的稻米只有3成繳交公糧，7成仍由民間糧商收購，但公糧價調漲的當年度，糧商為搶米，也會同步調高收購價，隨收購成本增加，當然最後會反映到零售米價。

稻米是民生基本物資之一，楊明憲指出，米價當然會影響物價，隨著零售米價提高，到小吃店、自助餐等買便當，叫一碗飯的零售價也會調高，也就是未來到自助餐點一碗白飯恐怕會從現在的10元漲到15元以上，而末端消費市場的價格有僵固性，調漲後很難再回彈，也不會反映產地價格。

楊明憲舉雞蛋為例，去年國內雞蛋產地價大漲，小吃店等餐飲業者也隨之調漲價格，加1顆蛋從10元變成15元甚至20元，今年雞蛋產地價大跌，較高峰期每台斤調降超過10元，但買早餐要加蛋還是1顆要20元。

楊明憲表示，隨公糧價格上漲帶動物價調漲，民眾絕對會很有感，也指出，提高公糧價後農民一定會搶種，過去歷史經驗稻米收購價最後會崩盤，但稻米收購價崩盤後，零售端的一碗飯價格不會調降，他也指出公糧收購只看量不看品質，完全無助提高國內稻米產業的競爭力，強調調漲公糧價絕非讓我國農業長久的良方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
藍白提高公糧價 隔年米價恐崩跌
2024/06/28 05:30

藍白提高公糧價 隔年米價恐崩跌
藍白要漲公糧價 陳駿季：物價漲、進口米搶市、米價崩盤三輸
2024/07/11 12:47

藍白要漲公糧價 陳駿季：物價漲、進口米搶市、米價崩盤三輸

蛋黃中的蛋黃 漢神巨蛋商圈輕豪宅夯
藍白強行通過公糧價調漲 農業部：拉抬物價、國庫年支出增百億
2024/07/16 18:01

藍白強行通過公糧價調漲 農業部：拉抬物價、國庫年支出增百億
藍白通過公糧價調漲不利我國農業 農業部：續推1集2轉3加3
2024/07/16 18:36

藍白通過公糧價調漲不利我國農業 農業部：續推1集2轉3加3
立院決議 公糧收購價格每公斤增加5元
2024/07/16 16:56

立院決議 公糧收購價格每公斤增加5元
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播