藍白強行通過公糧價調漲 農業部：拉抬物價、國庫年支出增百億
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〔記者楊媛婷／台北報導〕國眾兩黨今（16日）通過公糧價每公斤從26元含烘穀費提高到31元 （含烘穀費），依農業部試算，即使稻作維持現有耕作面積25萬公頃，國庫每年都要增加近50億元支出，依過往歷史經驗，提高公糧價後農民搶種，稻作面積若增加到28萬公頃，每年公糧收購費將增加116.7億元，每年都國庫都要花超過200億元收購公糧，甚至更會帶動物價上漲。
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我國是目前全球唯一還在實施保價收購的國家，而隨飲食習慣變遷，國人食米量每年都創新低，每年數十億公帑購買的公糧通常最後都放到變飼料米拍出，也就是1公斤26元買進後，最後1公斤比照飼料玉米到港價拍出（目前約每公斤8元），而隨農業部實施大區輪作、稻作四選三後，國內公糧收購量從2019年的57萬噸高峰降至去年的33萬噸，支出的收購公糧費用也降到80幾億元。
完全三輸！陳駿季：物價漲、進口米搶市、米價崩盤
農業部長陳駿季日前指出，國內的稻米僅3成會繳交公糧，7成都是由民間糧商收購，也試算若公糧收購價若每公斤提高5元，即使維持目前近25萬公頃的耕作面積，國庫年度支出將增加到134.8億元，每年支出費用增加48.4億元，不過因稻米耕作已全面機械化，因此都會吸引農民搶種，若耕作面積增加到27萬公頃，每年收購公糧的費用將增加到177.5億元，預估增加收購經費達91.1億元，而若耕作面積增加到28萬公頃，每年固定收購公糧的費用達203.1億元，預計增加經費達116.7億元。
陳駿季曾表示，依過去經驗公糧價提高後，消費端物價會大漲，也因農民搶種豐產但品質欠佳米，反讓進口米搶市，也因農民搶種最後米價崩盤，完全是三輸。
農業部上週也提出提高稻農收入作法，也就是在原有二期作不種稻獎勵下，再提出「一集、二轉、三加三」措施，鼓勵公糧農民加入集團產區，提供獎勵金，預計3年內乾穀每公斤價格提高3元，每年只要支出近21億元。