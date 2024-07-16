藍白強行通過公糧價調漲 農業部：拉抬物價、國庫年支出增百億

國眾兩黨今於立院通過公糧收購價每公斤調高5元決議，將導致物價上漲，國庫每年更將支出超過百億元經費收購每年越吃越少的米糧。（資料照）

2024/07/16 18:01

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立院決議 公糧收購價格每公斤增加5元

〔記者楊媛婷／台北報導〕國眾兩黨今（16日）通過公糧價每公斤從26元含烘穀費提高到31元 （含烘穀費），依農業部試算，即使稻作維持現有耕作面積25萬公頃，國庫每年都要增加近50億元支出，依過往歷史經驗，提高公糧價後農民搶種，稻作面積若增加到28萬公頃，每年公糧收購費將增加116.7億元，每年都國庫都要花超過200億元收購公糧，甚至更會帶動物價上漲。

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我國是目前全球唯一還在實施保價收購的國家，而隨飲食習慣變遷，國人食米量每年都創新低，每年數十億公帑購買的公糧通常最後都放到變飼料米拍出，也就是1公斤26元買進後，最後1公斤比照飼料玉米到港價拍出（目前約每公斤8元），而隨農業部實施大區輪作、稻作四選三後，國內公糧收購量從2019年的57萬噸高峰降至去年的33萬噸，支出的收購公糧費用也降到80幾億元。

完全三輸！陳駿季：物價漲、進口米搶市、米價崩盤

農業部長陳駿季日前指出，國內的稻米僅3成會繳交公糧，7成都是由民間糧商收購，也試算若公糧收購價若每公斤提高5元，即使維持目前近25萬公頃的耕作面積，國庫年度支出將增加到134.8億元，每年支出費用增加48.4億元，不過因稻米耕作已全面機械化，因此都會吸引農民搶種，若耕作面積增加到27萬公頃，每年收購公糧的費用將增加到177.5億元，預估增加收購經費達91.1億元，而若耕作面積增加到28萬公頃，每年固定收購公糧的費用達203.1億元，預計增加經費達116.7億元。

陳駿季曾表示，依過去經驗公糧價提高後，消費端物價會大漲，也因農民搶種豐產但品質欠佳米，反讓進口米搶市，也因農民搶種最後米價崩盤，完全是三輸。

農業部上週也提出提高稻農收入作法，也就是在原有二期作不種稻獎勵下，再提出「一集、二轉、三加三」措施，鼓勵公糧農民加入集團產區，提供獎勵金，預計3年內乾穀每公斤價格提高3元，每年只要支出近21億元。

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