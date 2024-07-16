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立院決議 公糧收購價格每公斤增加5元

立法院今（16）日決議，要求農業部將公糧收購價格增加5元，由現行的每公斤26元調整至每公斤31元。（資料照）

立法院今（16）日決議，要求農業部將公糧收購價格增加5元，由現行的每公斤26元調整至每公斤31元。（資料照）

2024/07/16 16:56

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院今（16）日決議，要求農業部將公糧收購價格增加5元，由現行的每公斤26元調整至每公斤31元，以體恤基層農民，同時加速推廣國產雜糧種植，積極建構永續韌性的台灣農業。

立法院通過國民黨團、民眾黨團提議，一、有鑑於公糧收購價格自民國109年起，迄今已長達13年未調漲，期間物價大幅上漲，包括人工、肥料、農業資材等成本提升，導致農民耕種利益嚴重減損，基層農民難以維持生計。

二、政府應對農業政策進行整體通盤考量，並平均產業發展，保障國家糧食安全，運用科技智慧化，打造農業防災安全網。

三、本院要求農業部應綜合考量各項成本，包含人工、肥料及物價指數，將公糧收購價格至每公斤26元調升5元以上，並加速提升整體雜糧種植面積之計畫，以因應近年物價劇烈波動導致務農成本提高，體恤基層農民之政策。

四、農業部應綜合考量各項成本及物價指數調整公糧收購價格，由每公斤26元調整至每公斤31元，提高農民基本利潤，以因應近年物價劇烈波動導致務農成本增加，落實照顧農民之政策，同時加速推廣國產雜糧種植，保障糧食安全，並積極建構永續韌性的台灣農業，降低氣候變遷帶來的衝擊。

立法院也通過國民黨團所提附帶決議，為保障農民權益，公糧收購價格應每年參考物價指數，平穩化肥價格政策後決定是否調整，相關調整基準之檢討，價格調整後之成效，應定期公告之。

立法院也通過民眾黨團附帶決議，為照顧農民基本生活，要求農業部應每半年內公布公糧收購價格的調整機制與公式，公糧收購價格應每3年浮動檢討調整一次，以即時反映農業成本，浮動調整機制應按年檢討，價格公式調整與資訊揭露方法及其他應遵行事項之規則，由中央主管機關定之。

國民黨立委張嘉郡表示，照顧農民是農業部的天職，當百工百業收入都增加，當民生萬物成本都齊漲時，農業部理應率先為農民爭取權益。

張嘉郡表示，會繳交公糧的都是最基層、沒能力轉型的農民，照顧他們是政府的責任。請農業部遵守立院的決議，讓基層農民能夠有尊嚴的得到溫飽。

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