藍白通過公糧價調漲不利我國農業 農業部：續推1集2轉3加3

國眾兩黨以立院優勢席次強行通過公糧價每公斤提高5元，農業部表示不利整體台灣農業產業，將推1集2轉3加3。（資料照）

2024/07/16 18:36

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立院決議 公糧收購價格每公斤增加5元

藍白強行通過公糧價調漲 農業部：拉抬物價、國庫年支出增百億

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〔記者楊媛婷／台北報導〕國眾兩黨通過公糧價每公斤從26元含烘穀費提高到31元 （含烘穀費）決議，農業部今（16日）表示，公糧調漲非最佳選項，更對產業影響深遠，加劇產業失衡、稻作超產，為真正提高農民收益，農業部評估後並和產業溝通，將推動「1集、2轉、3加3」措施，直言調高公糧價不利產業，事實上也無經費。

藍白聯手通過公糧價每公斤提高5元決議，若耕作面積從現在的近25萬公頃增加到28萬公頃，國庫每年購買公糧的經費將超過200億元，較現行國庫支出增加超過100億元，農業部指出，調高公糧收購價格短期內糧價雖上漲，但由於推升種稻誘因，稻作面積增加，導致供過於求，長期將影響糧價下跌，由於繳交公糧農民及數量只佔3成，當量多價跌，對於其餘7成的農民無受益，也指出公糧價調漲5元後，地租、農藥、資材、種苗等產業鏈生產成本也易因公糧收購價格提高後隨之調漲，農民無實質獲益。

農業部指出，農業還有蔬果花卉等產業，這些產業不會因為公糧價格提高受益，反而更會增加成本，另外過去轉旱作的農民，亦恐恢復種稻，過去幾年政府轉作雜糧作物成效將走回頭路，不利我國產業均衡發展及糧食安全。

相對於每年增加100億元支出收購公糧，農業部預計每年以近21億元經費推動「1集、2轉、3加3」策略，「1集」為鼓勵公糧農民加入集團產區，加碼獎勵金每公頃1萬元，種植優質品種獎勵金提高至1萬3千元，並鼓勵集團產區拓展外銷，提升稻米產業，並有助契作價格提高；「2轉」則是對一二期作轉旱作等提高節水獎勵金，若加入契作，還有加碼；「3加3」為推動水稻收入保險優質加強型目標價格至少加3元，預計整體政策目標3年內，每公斤乾穀價格提高3元以上。

農業部強調，提高公糧收購價格，反而易因加劇國內水稻生產過剩，造成穀賤傷農，農業部是站在確實提升農民和整體產業收益的立場，提出更好的方案，並確保稻米供需平衡，實質提高民糧價格，達到真正提升整體稻農收益，並有助各產業間均衡及永續發展，提升我國糧食安全韌性。

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