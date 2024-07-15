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NCC委員批頻道替補後費率未降 翁柏宗：由各縣市政府核准

NCC副主委翁柏宗。（資料照）

NCC副主委翁柏宗。（資料照）

2024/07/15 19:50

〔記者蔡思培／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）6月開會通過迪士尼集團退場後電視頻道遞補案，不過有2位NCC委員今發聲明質疑，部分遞補頻道缺乏在地內容、收視率低，且下架與遞補頻道授權金有高價差，卻未調降費率。NCC副主委翁柏宗表示，NCC去年底在代審離島費率時已有調降；本島費率須由縣市政府審核，但NCC已要求電視業者送交滿意度、成本等資料讓縣市政府參考。

翁柏宗表示，此案已依照多數委員意見做出決議，但仍尊重兩位委員的意見。NCC當時考量原頻道在台長期經營，遞補頻道難在短期內比擬其製播資源、人才與資金規模，同意頻道遞補，但也在決議中要求業者持續辦理頻道收視率及滿意度調查。

至於頻道遞補後電視費率是否可能調降，翁柏宗表示，NCC去年底在審查金門、馬祖、澎湖等離島費率時即認為遞補頻道授權成本較低，因此有將費率調降5至10元。

翁柏宗說，台灣本島電視費率非NCC決定，由各縣市政府負責。但NCC已在會議決議要求系統業者持續調查頻道收視率及滿意度，並在明、後兩年度基本頻道費率審議期間，提供今、明年度前三季收視率、滿意度報告及相關頻道授權成本資料，作為地方政府核准費率參考。

翁柏宗也呼籲地方政府在費率審查時，審酌收視滿意度等調查結果及頻道授權成本資料後，反應在費率增減上，維護消費者權益。

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