關心職安一起來 逾3000勞工關子嶺開步健走

「職安百分百、平安跟著來」南市勞工局今在關子嶺舉辦健走活動，逾3000位勞工響應。（南市勞工局提供）

2024/07/14 09:54

〔記者王涵平／台南報導〕「職安百分百、平安跟著來」南市勞工局今在關子嶺舉辦健走活動，逾3000位勞工響應，近日多雨，勞工局長王鑫基呼籲，事業單位及勞工重視職場安全衛生的工作，尤其是潮濕環境「感電」危害預防，以及夏季「致災性降雨」工程安全管理。

健走活動由關子嶺仙草實驗國小關嶺分校出發，勞工朋友攜家帶眷，場面盛大，位於關子嶺的南市勞工育樂中心以OT方式委由村野大飯店經營，活動中除提供點心，還開放100個名額給參加健走的民眾至關子嶺勞工育樂中心（富野溫泉會館），以超低價100元優惠使用泡湯設施，勞工朋友與家人度過美好假日。

請繼續往下閱讀...

王鑫基表示，健走活動讓勞工朋友全家欣賞關嶺美景兼紓壓，而暑假來臨，許多同學到餐廳、超商、加油站等打工，但由於學生多為職場新手，稍有不慎易發生職業災害，為保障工讀生之作業安全，各事業單位應提供安全的工作環境、完整的教育訓練及符合標準的必要安全衛生設備。

勞工局至今輔導成立39個安衛家族，今日也參加健走，勞工局表示，透過大廠帶小廠協助中小事業單位做好安全衛生工作，希望為勞工打造安全、健康工作環境；除針對在職勞工，也透過職業安全衛生法令校園巡迴宣導，讓同學了解職場常見危害，培養正確的工作安全態度，希望同學們有平安、快樂的打工經驗。

「職安百分百、平安跟著來」南市勞工局今在關子嶺舉辦健走活動，逾3000位勞工響應。（南市勞工局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法