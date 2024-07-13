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屏東夏日泡泡趴嗨翻！親子拿水槍打水仗 暢玩滑水道

泡泡秀一上場，大人小孩都瘋狂。（記者羅欣貞攝）

泡泡秀一上場，大人小孩都瘋狂。（記者羅欣貞攝）

2024/07/13 18:36

〔記者羅欣貞／屏東報導〕天氣好熱，玩水最消暑！屏東市公所今天（13日）下午在千禧公園舉辦第二屆「屏東夏日泡泡趴」，有大型氣墊水池、滑水道、定時泡泡秀，吸引超過2千人次到場玩水，拿著水槍大打水仗，尖叫聲不斷，活動持續到今晚8點。

南部高溫不斷，加上暑假已至，不少民眾計畫帶孩子出遊、從事水上活動，屏東市公所為滿足民眾休閒娛樂需求，今天下午3點到晚上8點在千禧公園舉辦「夏日泡泡趴」，以趣味、泡泡、大型氣墊水池讓大小朋友消暑透心涼，快樂FUN暑假，果然吸引大批人潮湧入，市公所原來準備500多支水槍，最後追加到上千支，還是不夠發。

屏東市公所說，「夏日泡泡趴」現場設置無毒環保泡泡戲水池、滑水道充氣城堡池，刺激好玩的水上遊樂設施，就是要讓孩子們High翻天，降溫解熱，讓家長與孩子可以追逐嬉戲、打水仗，共同創造今年盛夏酷暑美好記憶。

屏東市長周佳琪說，為讓孩子遠離手機等3C產品，多到戶外運動、接近大自然，屏東市公所選擇在千禧公園舉辦「夏日泡泡趴」，以有趣的泡泡童玩，打造安全清涼的戲水空間，讓家長帶著孩子們走到戶外，來一場充滿童心童趣的消暑戲水活動，增進親子互動時光，為每個參加的家庭帶來歡樂。

屏東市公所去年首次舉辦「夏日泡泡趴」，獲得民眾好評，敲碗期盼市公所再度舉辦，市公所回應民眾期待，今年活動規劃的更加豐富精彩，除了水槍打仗，還有定時泡泡秀，每場半小時。

小朋友開心打水仗。（記者羅欣貞攝）

小朋友開心打水仗。（記者羅欣貞攝）

現場有滑水道。（記者羅欣貞攝）

現場有滑水道。（記者羅欣貞攝）

泡泡滿天飛。（記者羅欣貞攝）

泡泡滿天飛。（記者羅欣貞攝）

還有家庭在千禧公園搭帳休閒。（記者羅欣貞攝）

還有家庭在千禧公園搭帳休閒。（記者羅欣貞攝）

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