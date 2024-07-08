馬戲、歌舞、電影！暑假「童」樂節 高雄衛武營推18項活動

衛武營7月暑假強檔「花露露的童樂節」推18項活動與親子同樂。（記者陳文嬋攝）

2024/07/08 23:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心7月暑假強檔「花露露的童樂節」推出馬戲、歌舞等18項活動，天馬戲創作劇團13、14日將演出《腳不落地的孩子》，17日探索管風琴音樂體驗亞洲最大管風琴震撼力，並與高雄市電影館合辦親子電影院，假日傍晚於榕樹廣場欣賞電影，親子體驗夏日藝文小旅行。

衛武營連3週至21日推出18項活動，參與演出團隊來自澳洲、歐洲、台灣，藉由劇場中各種天馬行空或神奇技藝，為親子帶來探索世界無限勇氣及創造力。

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天馬戲創作劇團13、14日推出演出《腳不落地的孩子》，以音樂劇形式結合馬戲技巧，打造原創馬戲音樂劇，並於13日演出後舉辦幕後解密，探索後台神祕機關，14日推出創意學習工作坊馬戲大冒險，帶領親子玩雜耍球、呼拉圈。

衛武營也推出「花露露親子電影院」，與高雄市電影館共同主辦，選映好故事兒童片單，用世界各國動畫拓展兒童想像力，13、14日傍晚於榕樹廣場東南側平台，親子享受夏夜晚風看電影。

歐洲最棒銅管及打擊音樂節之一歐洲銅管之聲，來自歐洲和國內10多位銅管與擊樂名師齊聚衛武營，舉辦「2024歐洲銅管之聲在衛武營」，13日推出《經典之夜－教師音樂會》、14日演出《師生聯合音樂會》。

此外，衛武營擁有亞洲最大管風琴，每月都有一場探索管風琴音樂，17日由管風琴家余曉怡帶來常用於婚禮上《丹麥王子進行曲》、頒獎場合耳熟能詳的舒伯特《第一號軍隊進行曲》，以貼近生活音樂讓親子感受管風琴迷人樂音。

另「花露露迷你足球」受歡迎，13、14日戶外劇場開踢；謎思星球劇團20、21日演出《綠野仙蹤：奧茲王國的秘密》，現場演奏古典音樂、聲樂演唱及戲劇表演等元素，重新詮釋經典童話《綠野仙蹤》。

專為3至6歲幼童打造「兒童導覽：勇氣旅程」，學童可在神奇勇氣鋪挑選勇氣裝扮，和專業導覽老師結伴展開冒險，搭配超人氣繪本故事，探索和體驗劇場，完成旅程可獲得通關證書，還可將勇氣道具帶回家；「劇場遊樂營」15至19日利用衛武營專業排練室，讓幼童沉浸表演藝術中，一邊玩樂一邊學習。

期間每週六、日傍晚於榕樹廣場東南側，花露露和4位好友帶來「花露露唱跳會」，與親子一起開心跳舞；榕樹廣場南側也舉辦黃昏市集，邀請美食和創意商家設攤，特別規劃市集空間推出「小老闆市集」，讓小朋友體驗開店辛苦和樂趣。

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