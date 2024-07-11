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后里馬場暑假推「雙馬套票」 看馬戲團、騎鐵馬一票到底

后里馬場在暑假推雙馬套票，民眾看馬戲團、騎鐵馬，一票到底。（觀旅局提供）

后里馬場在暑假推雙馬套票，民眾看馬戲團、騎鐵馬，一票到底。（觀旅局提供）

2024/07/11 12:37

〔記者歐素美／台中報導〕暑假到台中后里騎鐵馬、看馬戲團！台中市觀光旅遊局表示，后里馬場在暑假推出400元雙馬套票，持票可入園參觀百年馬廄及駿馬、觀賞精采的「美洲瘋馬夢想大馬戲團」表演，還可騎自行車飽覽后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊美景，駿馬及鐵馬體驗，一票到底。

觀旅局長陳美秀表示，后里馬場以促參案委外營運管理，今年特別請來自美洲、歐洲及非洲等國家的特技演員長駐表演，自農曆春節推出後深受民眾喜愛，獲得廣大的迴響。馬場園區內除有馬戲團，還有綠茵、老樹、古蹟及歷史建築。

后里馬場營運團隊執行長俞惟中表示，「美洲瘋馬夢想大馬戲團」結合鐵球機車表演、高空金字塔走鋼索等刺激極限挑戰，還有歐式馬匹分列迎賓、非洲快速蹬人特技、軟鋼絲雜耍、音樂小丑逗趣秀，展現出豐富多樣的馬戲藝術風貌。為了連結馬場園區周邊產業和觀光資源，特別與自行車租賃業者合作推出400元雙馬優惠套票，遊客一票在手即可入園觀看馬戲，以及騎鐵馬暢遊后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊。

后里馬場雙馬套票400元，含園區門票、腳踏車及馬戲團門票。觀旅局表示，暑假期間除了來后里馬場觀賞馬戲表演，感受百年馬場風華，推薦安排一趟夏遊台中輕旅行，搭配麗寶樂園渡假村、木匠兄妹、張連昌薩克斯風館、約客厚禮、毘盧禪寺、月眉糖廠等周邊知名旅遊景點。

后里馬場供騎馬牽乘體驗。（觀旅局提供）

后里馬場供騎馬牽乘體驗。（觀旅局提供）

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