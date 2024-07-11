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移動故事屋暑假來屏東 聲光、香氣、觸覺互動親子劇場5D新體驗

移動故事屋暑假互動親子劇場提供了5D新體驗。（屏東縣政府提供）

移動故事屋暑假互動親子劇場提供了5D新體驗。（屏東縣政府提供）

2024/07/11 12:22

〔記者葉永騫／屏東報導〕超人氣親子劇場「移動故事屋」， 7月27日至8月9日進駐屏東演藝廳實驗劇場，帶來獨一無二的沉浸式體感互動體驗，提供暑假親子同樂最佳去處。

「移動故事屋」以台灣原創動畫、180度環形投影幕、體感裝置及聲光特效為演出主軸，跟隨劇情軸線的推進，伴以聲光、雨水、震動、香氣等特效出現，給予觀眾驚喜，除了觀賞劇場動畫帶來的視覺與聽覺外，更有嗅覺、觸覺等五感體驗。劇場在全台巡演，場場完售好評不斷。

屏東演出分為「演員說書場」及「動畫體驗場」，一共42場次，假日為「演員說書場」，將於60分鐘內演出兩齣動畫故事《機器人流浪記 & 紅鼻仔大冒險》，透過說書人演員精彩的肢體與聲音呈現，配合動畫演出，近距離互動對話，引導大小朋友深思探索。每場次限150人入場，搖滾區250元、座位區100元，購票資訊可上OPENTIX兩廳院文化生活查詢。

平日為「動畫體驗場」，一場次30分鐘，由《最棒的種子阿甘 & 水底寮圖書館》兩齣動畫輪播，並特別規劃華語、台語、客語等母語多聲道，報名請至ACCUPASS平台，更多資訊請上屏東藝遊粉絲專頁查詢。

移動故事屋互動親子劇場，說書人與現場觀眾互動。（屏東縣政府提供）

移動故事屋互動親子劇場，說書人與現場觀眾互動。（屏東縣政府提供）

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