為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

宜蘭首推海上星空導覽 加碼音樂會

宜蘭縣府推夜間海上觀光，新增星空導覽，將帶遊客出海觀星賞月。 （宜蘭縣府提供）

宜蘭縣府推夜間海上觀光，新增星空導覽，將帶遊客出海觀星賞月。 （宜蘭縣府提供）

2024/07/11 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣搶攻暑假觀光熱潮！童玩節開幕後單日動輒破萬人次入園，縣府趁此首度推出海上星空導覽，二十日將邀請遊客從頭城烏石港搭乘賞鯨船出航賞月，搭配天文解說員帶領觀星，當天另在外澳沙灘加碼星光音樂會，現場打卡拍照有機會獲贈野餐墊，並提供接駁服務。

蘭陽平原多處地點光害少適合觀星，縣府規劃賞星觀光遊程，今年培訓四十一人取得天文導覽解說證書，透過觀星專業知識，帶領遊客認識宜蘭星空美景，暑期期間新推海上星空導覽，帶遊客出海賞星觀月。

縣府工旅處表示，二十日晚上七時將在烏石港帶領遊客搭乘賞鯨船，出航賞星、賞月亮，安排天文解說員隨船探索美麗星空，採網路預約免費報名，資訊公布於「宜蘭勁好玩」臉書專頁。

工旅處指出，活動當天加碼在頭城外澳服務區海灘舉辦星光滿天音樂會，新生代饒唱歌手「同理」、知名網路創作歌手「陳忻玥」、華語樂壇驚喜女團「BOOM！怪物星人」等多組團隊將登台獻唱。

與會者至服務台拍照打卡，即可獲贈活動野餐墊，送完為止。主辦單位也提供接駁服務，二十日下午四時卅分至晚上十時，將派車往返頭城火車站至外澳服務區，採循環接駁，縣府歡迎各界多加利用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播