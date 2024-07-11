宜蘭首推海上星空導覽 加碼音樂會

宜蘭縣府推夜間海上觀光，新增星空導覽，將帶遊客出海觀星賞月。 （宜蘭縣府提供）

2024/07/11 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣搶攻暑假觀光熱潮！童玩節開幕後單日動輒破萬人次入園，縣府趁此首度推出海上星空導覽，二十日將邀請遊客從頭城烏石港搭乘賞鯨船出航賞月，搭配天文解說員帶領觀星，當天另在外澳沙灘加碼星光音樂會，現場打卡拍照有機會獲贈野餐墊，並提供接駁服務。

蘭陽平原多處地點光害少適合觀星，縣府規劃賞星觀光遊程，今年培訓四十一人取得天文導覽解說證書，透過觀星專業知識，帶領遊客認識宜蘭星空美景，暑期期間新推海上星空導覽，帶遊客出海賞星觀月。

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縣府工旅處表示，二十日晚上七時將在烏石港帶領遊客搭乘賞鯨船，出航賞星、賞月亮，安排天文解說員隨船探索美麗星空，採網路預約免費報名，資訊公布於「宜蘭勁好玩」臉書專頁。

工旅處指出，活動當天加碼在頭城外澳服務區海灘舉辦星光滿天音樂會，新生代饒唱歌手「同理」、知名網路創作歌手「陳忻玥」、華語樂壇驚喜女團「BOOM！怪物星人」等多組團隊將登台獻唱。

與會者至服務台拍照打卡，即可獲贈活動野餐墊，送完為止。主辦單位也提供接駁服務，二十日下午四時卅分至晚上十時，將派車往返頭城火車站至外澳服務區，採循環接駁，縣府歡迎各界多加利用。

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