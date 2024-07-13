20國青年壯遊鹿耳門 體驗龍舟競渡、大啖虱目魚粥

教育部青年發展署暑期工讀生，今日到鹿耳門河道體驗戶外龍舟活動。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/13 15:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕教育部青年發展署暑期工讀生，今（13）日展開鹿耳門壯遊與戶外龍舟體驗活動，來自法國、希臘、俄羅斯、西班牙等20國、86名青年學生，在陸戰隊雲嘉南聯盟、常備士官班校友會的救生員、救護員、龍舟隊協助下，在水上划渡龍舟感到很新奇，雖然天氣酷熱，仍是大喊過癮！

安南區鹿耳社區今年申請教育部暑期工讀生，規劃龍舟體驗，獲得來自歐美各地外籍學生興趣，透過高雄醫學院學生組織的運作召集， 今天到鹿耳門溪抽水站前集合，很多外籍生都是「人生第1次」嚐鮮台灣民俗活動，顯露興奮之情。

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現場由陸戰隊雲嘉南聯盟的弟兄，帶領大家先做暖身操、陸上划舟訓練，穿上救生衣之後分6批，由陸戰隊雲嘉南聯盟的龍舟隊員協助，救生員、救護員戒護下，開始慢慢滑行，當鹿耳門溪中的魚兒躍出海面時，學員們歡聲驚叫，當靠岸時大聲嚷嚷，我們有「看到魚兒飛出來喔」。

體力使勁後，大夥回到鹿耳社區，品嘗社區準備的冰涼茶水和虱目魚海鮮粥，來自各國的同學，經過一番劇烈的龍舟體驗後，看到虱目魚粥和鮮蝦，無不大快朵頤一番。Keith Wong（Czech）更分享感言說，這個活動是一個團隊活動，透過龍舟上共同划舟，可以增進彼此之間的同舟共濟情感，更增添團隊合作，永不放棄的精神。

理事長蔡登進表示，非常感謝陸戰隊雲嘉南聯盟、陸軍常備士官校友會的龍舟隊員全力支援協助，同時藉由民俗體驗與戶外教育活動，為台灣推動國際情誼加分。

鹿耳社區準備豐盛虱目魚粥招待外籍暑期工讀生。（記者洪瑞琴攝）

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