Chill一夏 旗津風箏節試飛美照曝光

夫妻檔藝人余思達及牟韻潔，參與旗津風箏節試飛，直呼太好拍！（觀光局提供）

2024/07/12 09:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕暑假來臨，高市觀光局於7月20日至28日連續兩週的星期六日，舉辦「2024旗津風箏節暨氣墊水樂園活動」，今年以「高雄熊的海洋派對」為主題，集結鯨魚、大章魚、海龜等多元海洋生物及各式主題風箏，試飛美照今天（12日）曝光。

高雄暑期活動週週不間斷，有「2024旗津風箏節暨氣墊水樂園活動」、「壽山動物園-夏日動物季」、「大港閱冰」、「高雄海洋派對」等各式親水、美食、親子及演唱會活動輪番登場。

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高雄市觀光局長高閔琳表示，去年風箏節吸引超過20萬人次到旗津遊玩，今年以「高雄熊的海洋派對」為主題，超過百隻風箏齊飛的壯麗畫面，不容錯過；另外，氣墊水樂園除了延長開放至晚上8點，更將高雄燈會黃色小鴨展演期間最受小朋友喜愛的黃色球池，華麗變身為戲水球池。

高雄市觀光局強調，旗津風箏節是全台唯一可以從早玩到晚的風箏節活動，白天有主題風箏展演，晚上則由夜光風箏登場，每週日加碼精彩的火舞表演。另提供限量高雄熊風箏DIY彩繪及風箏施放體驗。

最受大小朋友歡迎的氣墊水樂園，今年有全新造型氣墊登場，開放時間首次延長到晚上8點，從下午2點到晚上8點，8座氣墊讓大人小孩暢玩消暑。

觀光局表示，旗津依山傍海視野遼闊，除了在旗津海水浴場沙灘上近距離欣賞風箏，也推薦遊客登上高雄燈塔及旗後砲台，俯瞰風箏壯麗景緻，還可眺望旗津街區療癒的彩色街屋。

今年旗津風箏節以「高雄熊的海洋派對」為主題，集結鯨魚、大章魚等多元海洋生物。（觀光局提供）

氣墊水樂園清涼消暑一夏。（觀光局提供）

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