《高雄》消暑三部曲揭幕 玩水、看展、吃美食

旗津風箏節暨氣墊水樂園，美景打卡消暑一次滿足。（觀光局提供）

2024/07/05 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕連續多日氣溫飆高，高雄市府昨天宣布「消暑三部曲」，邀請民眾到高雄玩水、吃美食、看展與聽歌。

觀光局長高閔琳說明，「消暑三部曲」日前由壽山動物園揭開序幕，暑假期間十二歲以下兒童免費入園，週六日延長開園時間至晚間六點半。

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7/20起旗津風箏節開鑼

七月廿日起連續兩個週六日，「旗津風箏節暨氣墊水樂園」接力上陣，卅米鯨魚、章魚等海洋生物，還有鱷魚首次飛上天，氣墊水樂園包括，巨無霸戲水池等設施全部免費玩。

美食部分八月十、十一日在愛河河西路集結在地酒吧、餐酒館的「夏日雄嗨ball ball節」，「大港閱冰」八月十七、十八日在新濱．駅前登場，八月廿四、廿五日在高雄流行音樂中心海風廣場有「台日大港水果祭」，八月十七到廿五日在愛河灣有「高雄海洋派對」。

8/10夏日雄嗨ball ball節登場

高市美術館正推出英國倫敦泰德現代美術館大展「瞬間—穿越繪畫與攝影之旅」；高雄下半年演唱會部分，七到九月有美國巨星火星人布魯諾（Bruno Mars）、韓國男團女團HIGHLIGHT、Dreamcatcher及集結韓團偶像的「K-MEGA CONCERT IN KAOHSIUNG」拼盤演唱會、高雄啤酒音樂節及台灣大咖歌手、樂團接連開唱，詳情可至「高雄旅遊網」查詢。

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