出門玩水、吃冰去！屏東夏日泡泡趴、涼夏祭 今下午登場

屏東縣政府舉辦的第二屆「屏東涼夏祭」有呷冰大賽。（屏東縣政府提供）

2024/07/13 12:36

〔記者羅欣貞／屏東報導〕天氣好熱，玩水、吃冰最消暑，屏東市今天（13日）下午3點起有2場活動適合親子共遊，分別是屏東市公所在千禧公園舉辦的「夏日泡泡趴」，有大型氣墊水池、水槍可玩；另一場為屏東縣政府在永福路封街推出的涼夏祭，延續上週六、日的冰之饗宴，讓民眾好好吃冰涼快一下。

屏東市公所為滿足民眾消暑需求，今天（13日）下午3點至晚上8點，在屏東市千禧公園舉辦「夏日泡泡趴」，以趣味、泡泡、大型氣墊水池，讓大小朋友消暑透心涼，現場設置無毒環保泡泡戲水池、滑水道充氣城堡池等刺激好玩的水上遊樂設施，保證讓孩子們High翻天降溫解熱。

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屏東市公所還準備500多支水槍，分時段送給現場兒童；以及30份神祕禮物，要贈送給參加有獎徵答的民眾，家長與孩子可以追逐嬉戲、打水仗，另有世界冠軍曾志元巧克力500份免費送，把「夏日泡泡趴」變得更童趣更甜蜜。

屏東縣政府迎接暑假到來，連續兩個週六、週日下午3點至晚間9點在屏東市永福路封街舉辦第二屆「屏東涼夏祭」，本週邁入第二週，今天（13日）、明天（14日）都有精彩表演活動，縣府邀請40間在地冰品店家參與，有傳統剉冰、綿密雪花冰、芋仔冰、叭噗冰淇淋、義式冰淇淋、新加坡手切冰等，民眾可一次吃到多款冰品，還能集點換冰，好好消暑一番，今年特別增加的「親子呷冰大賽」，也在本週活動中登場。

屏東市公所去年首推夏日泡泡趴受到熱烈回響，今年持續辦理。（資料照）

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