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嘉義竹崎老翁罹病獨居破屋 百工修繕利他協會修繕煥然一新

嘉縣百工修繕利他協會集結各界善心資源幫林翁修好破屋。（嘉義縣政府提供）（記者王善嬿攝）

嘉縣百工修繕利他協會集結各界善心資源幫林翁修好破屋。（嘉義縣政府提供）（記者王善嬿攝）

2024/07/13 18:52

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉75歲林姓老翁獨居深山林間，罹患糖尿病無法工作，水泥瓦木造屋頂破損變形，嘉義縣百工修繕利他協會協助修繕房屋，今天完工，看著原本破舊房屋煥然一新，林翁不停道謝。

嘉義縣長翁章梁也來了解完工成果，也為林翁獻上祝福。

翁章梁說，嘉義縣百工修繕利他協會2021年成立至今，提供弱勢家庭修繕服務，尤其改善、提供舒適的居住環境，能讓案主在熟悉環境安心居住，這非常重要；百工修繕利他協會整合各界資源，藉由群組小額募款以及嘉義城隍廟的捐贈，由營造、鐵工、油漆業等工會專業施作，集結眾人才能成就完工，未來雨天或地震，讓林翁不用再擔心受怕。

嘉義縣百工修繕利他協會理事長鄭介維說，林翁罹患糖尿病，身體狀況不佳無法工作，靠領年金度日，住家屋頂已經變形，甚至有倒塌疑慮，無法遮風蔽雨，但經濟困難，無力修繕；接獲當地村長的轉介，使用鐵材烤漆浪板搭建更換屋頂，重新油漆粉刷，以及竹崎鄉公所協助整理堆滿雜物及雜草的住家環境，如今整體煥然一新。

鄭介維說，此案集結嘉義城隍廟、捐款人善心完成，協會將持續協助弱勢家庭修繕，讓案主感受來自社會的愛。

林姓老翁獨居深山中，屋頂變形已無遮風蔽雨功能。（嘉義縣政府提供）

林姓老翁獨居深山中，屋頂變形已無遮風蔽雨功能。（嘉義縣政府提供）

嘉義城隍廟捐助枕頭等物資。（嘉義縣政府提供）

嘉義城隍廟捐助枕頭等物資。（嘉義縣政府提供）

房屋經過修繕及重新粉刷，煥然一新。（嘉義縣政府提供）

房屋經過修繕及重新粉刷，煥然一新。（嘉義縣政府提供）

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