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中壢藝術園區斗笠造型公廁燒毀未修繕 居民怨超不方便

桃園市中壢藝術園區斗笠造型公廁遭火燒毀，目前架設圍籬仍未整修。（記者李容萍攝）

桃園市中壢藝術園區斗笠造型公廁遭火燒毀，目前架設圍籬仍未整修。（記者李容萍攝）

2024/06/20 20:17

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區南園二路、中壢藝術園區（原忠福公園）的斗笠造型公廁，在今年農曆大年初一疑似因民眾施放煙火不慎失火，加上斗笠屋頂上面鋪有大量茅草火勢延燒猛烈、整座公廁很快付之一炬，民眾向市議員謝美英陳情指出，公廁失火4個多月，公部門架設圍籬至今都沒有維修，一旁雖設置2座流動廁所，但老弱婦孺如廁十分不便。公所回應，已完成公廁整修細部設計，預計本月底前發包、10月底完工，並朝保留原有結構與隔間進行修復。

中壢區永福里長黃寶貞表示，中壢藝術園區晨昏都有許多居民來此運動、休憩，假日也會有外地遊客造訪，園區內的斗笠造型公廁大年初一被火燒毀後，中壢區公所架設圍籬禁止民眾靠近，至今遲未修繕，一旁雖有提供2座流動廁所，近日進入炎夏，流動廁所易散發臭味，且年長者或行動不便者在此上廁所相當不便，天天問里長「公廁何時修好？」

謝美英也說，該斗笠造型公廁是當地特色地標，過往也是熱門拍照、打卡景點，自從農曆過年發生火警燒毀後，中壢區公所架設圍籬至今沒有修復，其實該公廁內部鋼構並無損壞，地方期盼公所應盡速執行工程，修復過程也應保留斗笠型的原貌，但不要使用易燃的材質，且要使用防火相關建材，避免憾事重演。

對此，中壢區長李日強回應說明，公廁發生火警後，公所隨即派員發現火災已對建築結構產生一定影響，存在高溫改變結構強度的風險，隨即於周邊設置圍籬區隔先行安全防護，，4月下旬完成評估及研商，朝保留原有結構與隔間型式，細部設計於5月底完成，目前進行相關安全簽證程序及調配年度計畫經費挹注事宜，預計6月底工程發包、10月完工，將儘速恢復藝術園區廁所正常使用。

桃園市中壢藝術園區斗笠造型公廁遭火燒毀，目前架設圍籬仍未整修，一旁提供2間流動廁所。（記者李容萍攝）

桃園市中壢藝術園區斗笠造型公廁遭火燒毀，目前架設圍籬仍未整修，一旁提供2間流動廁所。（記者李容萍攝）

桃園市議員謝美英（右）、永福里長黃寶貞（左）現勘中壢藝術園區遭火燒毀的斗笠造型公廁，建議保留其特色造型修復。（記者李容萍攝）

桃園市議員謝美英（右）、永福里長黃寶貞（左）現勘中壢藝術園區遭火燒毀的斗笠造型公廁，建議保留其特色造型修復。（記者李容萍攝）

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