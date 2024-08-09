代理教師年資不能累計敘薪 憲法法庭判違憲 應於1年內修法

代理教師年資不能累計敘薪，憲法法庭今天判違憲。（記者楊國文攝）

2024/08/09 16:31

〔記者楊國文／台北報導〕新北市中和高中代理教師張凱翔，不滿校方不採計他先前在2所高中任教的年資，認為教師法違反法律明確性、平等原則，聲請釋憲，憲法法庭今宣判教師法合憲，但職前年資提敘事項屬教育事項，應由中央立法，而非授權地方政府進行補充規定，形成一國多制，此屬違憲，另外，不採計代理教師職前年資累計，已違反憲法平等原則，應由教育部於一年內修法。

張凱翔有合格教師證，曾任華僑高中、石碇高中代理教師，2017年獲聘到中和高中任教，但中和高中依據新北市教育局相關規定，不採計張凱翔之前任教這2所高中的年資，僅依張的碩士學歷，核定他以24級245薪點敘薪，他認為很不合理，應依教師待遇條例予以累計之前年資提敘2級，以第22級275薪點敘薪，兩者相差達6千多元。

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張凱翔向新北市政府教師申訴評議委員會申訴，經駁回，提起再申訴、行政訴訟，都被駁回、判決敗訴，最後向憲法法庭聲請釋憲。

張凱翔認為，教師法違反授權明確性原則，代理教師的敘薪標準，應具有全國一致的性質，屬憲法第108條所訂教育制度事項，應由中央立法。新北市政府教育局的函文規定，在欠缺法律明文或經法律明確授權的前提下，違反平等原則、法律保留原則，亦侵害財產權，請求憲法法庭判決違憲。

張凱翔指出，學校依教育局和教育部規定不採計他先前在另2校任教的年資，影響其權益，大多數代理教師不敢提出行政救濟，是因為擔心下一年拿不到聘書，不代表沒有違憲、侵害人權的問題。

憲法法庭特別於今年3月12日開庭進行言詞辯論。教育部主張，教師法以正式教師為適用對象，代理教師的職前年資提敘，和地方政府的教育興辦與管理有關，屬地方自治事項，代理教師職前年資提敘採計事項，是國家以法令提供教師敘薪支俸作為，未侵害或干涉代理教師的財產權。

新北市教育局指出，代理教師職前年資提敘採計事項，依教育基本法、地方制度法等相關規定，屬地方自治興辦教育事項，應尊重地方政府訂定規範並據以實施，未違反中央與地方權限的分配。代理教師非正式編制的專任人員，和專任教師尚有差異，因此其職前年資得否提敘採計，與專任教師不同，應屬合理。

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