曳引車台1線上演玩命關頭 警逮「通緝犯駕駛」

當天警方攔檢，曳引車司機張男一開始停車假意配合，經告知違規事由並索取證件時，張男即大踩油門加速逃逸。（警方提供）

2024/08/09 16:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警方上月底在苑裡鎮苗140線攔檢1輛違規行駛禁行路段的曳引車，未料司機竟大踩油門加速逃逸，警方一路鳴笛尾隨4公里，直到台中市轄區時，顧及安全才放棄追緝；警方除蒐證依違反道路交通管理處罰條例，共開出7張罰單，合計最高罰鍰達6萬4200元，也循線將駕駛34歲張姓男子追查到案，查出張男因是竊盜通緝犯，才開著曳引車在馬路上演玩命關頭。

通霄警分局苑裡分駐所巡邏員警上月31日下午2點左右，在苗140縣道1.7公里處，發現1輛曳引車行駛禁行路段，上前攔檢，曳引車司機一開始停車假意配合，當員警告知違規事由並索取證件時，該名司機竟大踩油門加速逃逸。

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警車立即鳴笛示警一路尾隨在後，沿途行經東西十六路、田心二十四路及台1線等路段。過程中，該輛曳引車甚至有連續蛇行、闖紅燈及逆向超車等危險駕駛行為，員警考量交通安全因素，最後在台中市幼獅工業區停止尾隨。

警方事後針對曳引車行駛禁行路段、拒檢逃逸、闖紅燈、逆向及危險駕駛等多項違規行為，依違反道路交通管理處罰條例，逕行舉發開出7張罰單，合計最高罰鍰達6萬4200元，駕照、牌照均吊扣6個月及接受道路交通安全講習。

此外，警方循線追查後得知該曳引車駕駛是張男，為桃園地檢署發布之竊盜通緝犯，立即會同桃園市政府警察局楊梅警分局共同查緝，於8月8日將張男逮捕歸案，今（9）日依公共危險等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

張男駕駛曳引車沿途數度蛇行逼迫警方無法超車實施攔檢。（警方提供）

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