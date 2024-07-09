誇張！嘉縣布袋海風長堤木棧步道腐朽 危機四伏

嘉義縣布袋海風長堤木棧步道年久失修，令人提心吊膽。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/09 14:27

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋海風長堤木棧步道許多木板腐朽掉落，民眾看到坑坑洞洞、危機四伏的景象直呼誇張，抨擊管理機關任其腐敗未修繕，不負責任；管理機關縣府文化觀光局表示，原本已編列預算要整修，但因興建跨海大橋時必須封閉，將等跨海大橋完工後再行整修。

布袋鄉親指出，海風長堤連接遊艇港有一段景致優美的木棧步道，不僅吸引許多遊客前來遊憩，更是附近居民早晚運動休閒的好所在，但步道疑因年久失修，已經封閉多時，卻遲遲等不到有關單位說明何時會進行修繕重新開放，公部門這種不作為態度，令人失望。

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遊客也說，海風長堤木棧步道是一條散步的好地方，原本天將亮或黃昏時刻都會來這裡散步觀賞海景，尤其是日落時分經常出現美麗的大景，但隨著木棧步道大板腐朽程度愈來愈嚴重，走得來可說步步驚心，令人提心吊膽，最後更加以封閉，吃閉門羹又看不到修繕期程，真的太誇張了。

文化觀光局表示，原本於去年編列2000萬元預算要進行修建，但在工程設計期間適逢布袋跨海大橋即將發包興建，因該工區位於海風長堤入口，即便步道修復也須封閉無法開放使用，經縣府整體考量，將等布袋跨海大橋完工後再行整修，如有不便尚祈見諒。

嘉義縣布袋海風長堤木棧步道封閉。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣布袋海風長堤木棧步道木板腐朽掉落。（記者蔡宗勳攝）

布袋海風長堤木棧步道的木板腐朽斷裂。（記者蔡宗勳攝）

布袋海風長堤木棧步道不僅木板腐朽，連海堤牆面都怵目驚心。（記者蔡宗勳攝）

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