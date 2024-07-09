為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

誇張！嘉縣布袋海風長堤木棧步道腐朽 危機四伏

嘉義縣布袋海風長堤木棧步道年久失修，令人提心吊膽。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣布袋海風長堤木棧步道年久失修，令人提心吊膽。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/09 14:27

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋海風長堤木棧步道許多木板腐朽掉落，民眾看到坑坑洞洞、危機四伏的景象直呼誇張，抨擊管理機關任其腐敗未修繕，不負責任；管理機關縣府文化觀光局表示，原本已編列預算要整修，但因興建跨海大橋時必須封閉，將等跨海大橋完工後再行整修。

布袋鄉親指出，海風長堤連接遊艇港有一段景致優美的木棧步道，不僅吸引許多遊客前來遊憩，更是附近居民早晚運動休閒的好所在，但步道疑因年久失修，已經封閉多時，卻遲遲等不到有關單位說明何時會進行修繕重新開放，公部門這種不作為態度，令人失望。

遊客也說，海風長堤木棧步道是一條散步的好地方，原本天將亮或黃昏時刻都會來這裡散步觀賞海景，尤其是日落時分經常出現美麗的大景，但隨著木棧步道大板腐朽程度愈來愈嚴重，走得來可說步步驚心，令人提心吊膽，最後更加以封閉，吃閉門羹又看不到修繕期程，真的太誇張了。

文化觀光局表示，原本於去年編列2000萬元預算要進行修建，但在工程設計期間適逢布袋跨海大橋即將發包興建，因該工區位於海風長堤入口，即便步道修復也須封閉無法開放使用，經縣府整體考量，將等布袋跨海大橋完工後再行整修，如有不便尚祈見諒。

嘉義縣布袋海風長堤木棧步道封閉。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣布袋海風長堤木棧步道封閉。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣布袋海風長堤木棧步道木板腐朽掉落。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣布袋海風長堤木棧步道木板腐朽掉落。（記者蔡宗勳攝）

布袋海風長堤木棧步道的木板腐朽斷裂。（記者蔡宗勳攝）

布袋海風長堤木棧步道的木板腐朽斷裂。（記者蔡宗勳攝）

布袋海風長堤木棧步道不僅木板腐朽，連海堤牆面都怵目驚心。（記者蔡宗勳攝）

布袋海風長堤木棧步道不僅木板腐朽，連海堤牆面都怵目驚心。（記者蔡宗勳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
異國風情打卡新景點！嘉義布袋漁港彩虹屋正夯
2023/08/28 13:28

異國風情打卡新景點！嘉義布袋漁港彩虹屋正夯
誇張！200多萬木棧道搞烏龍 還沒使用就得拆除
2015/07/17 20:31

誇張！200多萬木棧道搞烏龍 還沒使用就得拆除

S廊帶與亞灣建設 小港輕豪宅高CP值
嘉義大凍山步道小徑鐵條凸起恐傷人
2017/09/18 11:53

嘉義大凍山步道小徑鐵條凸起恐傷人
海水倒灌！「超級藍月」發威 嘉義縣布袋海埔新生地溢流
2023/08/31 13:07

海水倒灌！「超級藍月」發威 嘉義縣布袋海埔新生地溢流

淡海唯一！ 紀伊國屋選書服務 首次進駐這社區
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播