捷運三民高中站周邊機車停車8/1起收費 新北議員顏蔚慈籲提供配套措施

新北市交通局日前公告，新北包含蘆洲區三民高中捷運站周邊三民路（保和街至得勝街），及復興路（民權路至三民路）自113年8月1日起實施路邊機車停車收費管理。（記者羅國嘉攝）

2024/07/13 15:06

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市交通局日前公告，新北包含蘆洲區三民高中捷運站周邊三民路（保和街至得勝街），及復興路（民權路至三民路）自113年8月1日起實施路邊機車停車收費管理。新北市議員顏蔚慈批，在地居民苦無停車空間，交通局應優先考慮居民需求、提供配套停車格，否則市民既要承擔施工期間帶來的不便，還要再負擔更多停車成本。

顏蔚慈指出，三民高中捷運站周邊因配合興建湧蓮公益大樓已塗銷原本近300格平面機車位，而鄰近的蘆洲國小也因拓寬人行道工程塗銷數十個機車位。不只汽機車位，就連單車位也相當吃緊。呼籲，交通局應優先考慮居民需求、提供配套停車格。否則市民既要承擔施工期間帶來的不便，還要再負擔更多停車成本。

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交通局表示，為紓解機車族停車需求和改善停車周轉率，已在公有停車場及板橋府中商圈、土城海山捷運站及淡水老街等商圈、捷運站、觀光地區周邊路段實施機車格收費管理，民眾反映良好，因此自8月1日起捷運三民高中站周邊的三民路、復興路路邊機車格亦將採行收費管理，收費時間為週一至週五早上9點至下午5點，每日計收一次20元。

至於施工期間帶來的不便，交通局回應，8月1日除實施路邊機車停車收費管理，也將於同步推出路邊機車停車3重優惠措施，讓停車管理有秩序，民眾更易找到停車位，還也減輕停車花費。

新北市議員顏蔚慈表示，在地居民苦無停車空間，交通局應優先考慮居民需求、提供配套停車格，否則市民既要承擔施工期間帶來的不便，還要再負擔更多停車成本。（記者羅國嘉攝）

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