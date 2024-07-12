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日月潭活逮58隻大魚虎 產卵「空包彈」被紅魔鬼吃了

日月潭正值「惡霸」魚虎繁殖季，日月潭區漁會今年加強捕捉成魚，累計5、6月共活逮58隻大魚虎，成果頗豐。（日月潭區漁會提供）

日月潭正值「惡霸」魚虎繁殖季，日月潭區漁會今年加強捕捉成魚，累計5、6月共活逮58隻大魚虎，成果頗豐。（日月潭區漁會提供）

2024/07/12 10:48

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭最近正是「湖中惡霸」魚虎繁殖季，不僅漁民提早捕捉防治，當地日月潭區漁會也號召志工移除，統計5、6月就連逮58隻大魚虎，甚至有母魚虎因配不成對無法交配，產下的卵淪為「空包彈」，最後魚卵還被外來魚種紅魔鬼吃掉，大幅抑制魚虎繁衍，可望減輕原生魚種生存壓力。

日月潭區漁會表示，為維護潭區原生魚種，以及魚類多樣性，近年都有協助南投縣政府電撈「魚虎球」，今年還從源頭做起，不僅和漁民提早捕捉成魚，也號召漁業志工幫忙移除，在5、6月魚虎配對的繁殖期加強捕捉，累計2個月活逮58隻大魚虎，成果頗豐。

最近甚至有漁民觀察到，由於提前捕捉成魚，使得部分母魚虎配不成對，惟已經抱卵卻遲遲無法交配，導致產下的魚卵全是未受精的「空包彈」，這些魚卵在潭面漂浮，最後不是被潭區的紅魔鬼吃掉，就是任憑白化發霉，顯示今年加強捕捉成魚，確實可抑制魚虎繁衍。

漁會也說，接下來仍會儘量捕捉成體魚虎，後續若發現魚虎孵出幼魚形成「魚球」，也會立即通報縣府電撈，避免其他原生魚苗遭到獵食，以維護潭區魚類生態。

日月潭今年加強捕捉成體魚虎，累計5、6月共活逮58隻大魚虎，並有零星外來種紅魔鬼（圖最下方）、珍珠石斑（圖左下方）落網。（日月潭區漁會提供）

日月潭今年加強捕捉成體魚虎，累計5、6月共活逮58隻大魚虎，並有零星外來種紅魔鬼（圖最下方）、珍珠石斑（圖左下方）落網。（日月潭區漁會提供）

日月潭今年加強捕捉成體魚虎，導致部分母魚配不成對無法交配，產下的魚卵「空包彈」不是被紅魔鬼吃掉，就是任憑白化發霉。（日月潭區漁會提供）

日月潭今年加強捕捉成體魚虎，導致部分母魚配不成對無法交配，產下的魚卵「空包彈」不是被紅魔鬼吃掉，就是任憑白化發霉。（日月潭區漁會提供）

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