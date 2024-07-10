日月潭強攻「惡霸」胖魚虎 母魚難配對「棄卵」逃

日月潭防治「惡霸」魚虎，今年提前捕捉成魚，並常見「2公1母」落網狀態，使得抱卵母魚配不成對，無法順利交配孵出小魚。（民眾提供）

2024/07/10 16:44

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭夏天正值「湖中惡霸」魚虎繁殖期，今年漁民提早在交配期加強捕捉成體胖魚虎，並多次捕捉到公魚虎，導致母魚虎配不成對無法交配，生下的魚卵全是「空包彈」，最後只能「棄卵」潛逃另覓生機；漁民認為，今年可能強攻成魚奏效，才讓新生的「魚虎球」數量變少，出現的時程也明顯延後。

漁民表示，今年防治魚虎，除了政府部門會電撈魚虎幼魚形成的「魚球」外，潭區的漁民也在繁殖季加強捕捉成魚，例如先前在潭邊出沒準備配對的魚虎群，就頻頻被漁民捕捉上岸，且落網的經常是「2公1母」的狀態，體重約10台斤上下，體長約70多至90公分，個頭都不小。

請繼續往下閱讀...

依照往年經驗，相關單位早在7月初就會電撈魚球，不過今年可能是提前捕捉成魚出現效果，就有母魚虎因無法配成對，在其築巢的水域可見白白的魚卵，由於抱卵母魚沒有交配，導致生下來的魚卵全是「空包彈」，大大降低魚虎幼魚數量。

漁民也說，今年直到7月上旬，僅6月底在月潭水域傳出有1球新生的「魚虎球」出沒，其他水域都尚未發現，接下來除會持續捕捉成魚，若有發現魚球也會立即通報電撈，以免其他原生魚苗遭獵食。

日月潭今年提前在繁殖季捕捉「惡霸」成體魚虎，由於有許多公魚虎落網，導致母魚配不成對無法交配，生下的魚卵全是「空包彈」浮在潭面。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法