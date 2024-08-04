推廣夜間觀光高雄首辦調酒節 開喝得先填飲酒同意書

高雄有不少知名酒吧與餐酒館，觀光局特別舉辦「高雄雄嗨調酒節」。（高雄市觀光局提供）

2024/08/04 08:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄繼大港閱冰、高雄奶茶節等主體飲食節活動後，為推廣夜間觀光，今年首度舉辦「高雄雄嗨調酒節」，將於8月10、11日在愛河畔登場，現場有40家以上酒吧與餐酒館，但想要開喝，得先填寫飲酒同意書。

去年夏天，高市府連辦3場主題美食慶典，分別是大港閱冰、高雄奶茶節、鹹酥雞暨國際炸物嘉年華，都獲得熱烈迴響；今年觀光局則於8月10、11日下午3點至晚間8點半，在愛河畔的河西路，舉辦「高雄雄嗨調酒節 Kaohsiung High Ball Day」，40家酒吧與餐酒館齊聚一堂。

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其中，高雄在地業者有30多家，包括將客家元素融入調酒的「Bar DIP」、老宅酒吧「無聲的所在」、「窗吧」、「行者」等；現場還有25家美食餐車，如「俞煙-台味炭烤」、「醬男漢堡」、「三興堂」手沖泰式奶茶、「另起滷灶」。

高市觀光局長高閔琳表示，高雄有不少知名酒吧與餐酒館，為推廣高雄夜間觀光，特別舉辦「高雄雄嗨調酒節」，並與旅宿業者合作，持活動票券或手環可享住宿優惠，歡迎大家來高雄住一晚，享受最chill的氛圍。

觀光局指出，「高雄雄嗨調酒節」採全區免費進場，若現場欲購買含酒精類飲品，須先填寫飲酒同意書，確認已達合法飲酒年齡，並取得手環配戴後，才可購買調酒券。調酒券線上早鳥票，即日起於全台7-11 ibon開賣，每張839元（內含飲酒手環1只、調酒券5張及活動限定帆布袋1個）。

8月10日至11日憑活動手環或票券，住宿高雄福容飯店、城市商旅、德立莊酒店、高雄英迪格酒店，都享有優惠住房折扣。

觀光局提醒，請切記開車不喝酒、未滿18歲禁止飲酒，現場於河西路與中正四路口，設置計程車停等區並提供代駕服務。

臉書粉專「高雄好過日」指出，鹽埕區是高雄酒吧文化最盛行的區域，透過活動能呈現城市飲食文化，讓參與者體驗後更有參訪原店家的動力，是一個相當棒的嘗試。也期待幾項高雄主體飲食節，可以年年固定下去，與城市品牌結合，成為固定的高雄特色！

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