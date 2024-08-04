08/04各報重點新聞一覽

內政部再預告修正「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」，也就是二房東若限制申請租金補貼、超收電費，最重可罰50萬元。（資料照）

2024/08/04 07:10

自由時報

維護87萬租屋族權益 超收電費、限制租補 二房東也要罰

租屋新制七月十五日上路，房東超收電費得挨罰。內政部再預告修正「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」，也就是二房東若限制申請租金補貼、超收電費，房客也可向縣市政府消保或地政單位提出申訴要求改正，如不改正者，可處三萬至三十萬元罰鍰，又仍拒不改正者，並可加重處五萬至五十萬元罰鍰。

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台灣首牌 李孟遠射擊奪銅

首度站上五環殿堂的射擊好手李孟遠，昨天在男子定向飛靶資格賽打出平奧運紀錄的一二四分，最後射下一面銅牌，這是台灣代表團本屆奧運獎牌榜上第一面獎牌，也是台灣史上首面奧運射擊獎牌，彌足珍貴。

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去年就醫逾3.8億人次 超越疫前

國人就醫回溫，去年已達三．八億人次，較前年增四千多萬、成長十三％，首度超越新冠疫情前一年的人次，並以血液腫瘤科、內分泌科等成長最高，顯示癌症、慢性病的醫療需求大增。健保署統計就醫人次，二○一九年達三．七億，後兩年新冠來襲減至三．四億、三．一億，前年回升至三．四億，去年更上揚為三．八億，超越疫情前，其中，西醫基層診所占一．九億最多，醫院也占一．一億。

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聯合報

射擊李孟遠、拳擊吳詩儀 中華隊雙銅入袋

我國射擊男子定向飛靶李孟遠昨天在巴黎奧運決賽，以僅次於兩名美國選手的成績拿下銅牌，李孟遠這面獎牌不僅是我國代表團今年入袋的第一面牌，加上稍晚登場的拳擊女子六十公斤級吳詩儀在四強賽不敵中國大陸好手楊文璐後，同樣以銅牌作收，中華代表團單日進帳兩面銅牌。

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老虐案增3成 精神暴力最多

台灣面臨高齡化、少子女化夾擊，家庭人口數下降，照顧壓力上升，導致老人虐待事件頻傳；根據衛福部統計，近五年老人保護通報數成長近三成，施暴者以兒女、媳婦等直系親屬為主，比率達半數以上，施暴方式以精神暴力最多。

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中國時報

失業攀升 美經濟陷衰退焦慮

美國7月非農就業數據爆冷，失業率創近3年新高，加劇了投資者對經濟衰退的擔憂。過去2年半來，美國聯準會（Fed）一直聚焦於對抗高通膨，預料今後將被迫轉向，開始著重於穩住勞動市場，以防經濟「硬著陸」。華爾街大行也齊改口，摩根大通和花旗預期聯準會年內兩次各降息2碼。

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林郁婷捲性別風波 國際拳總疑幕後黑手

正在巴黎奧運奮戰的我國拳擊女將林郁婷無端捲入性別爭議，美國拳協執行理事麥卡提接受《華盛頓郵報》訪問時，直指幕後黑手是國際拳總（IBA）主席克列姆列夫，在遭停權的情況下仍試圖擾亂奧運。國際奧會（IOC）主席巴赫3日也親上火線，表示「不能接受」對林郁婷與阿爾及利亞女將克莉芙的「仇恨言論」。

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台灣射擊好手李孟遠首次站上五環殿堂，昨在男子定向飛靶資格賽射出平奧運紀錄的124分，最後射下一面銅牌，是台灣代表團本屆奧運第一面獎牌。（美聯社）

去年國人就醫達到3.8億人次。（資料照）

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