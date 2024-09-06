農業粉專緊跟時事PO「雞鴨來了」 網笑翻：小編很會

《農傳媒》臉書小編跟上時事，以「雞鴨來了」為題回顧農業部畜產試驗所與民間合作育成的新品雞種和鴨種，引發網友熱議。（圖翻攝自農傳媒臉書粉專）

2024/09/06 06:36

首次上稿 09-05 22:29

更新時間 09-06 06:36

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲涉入京華城容積率弊案，台北地院裁定收押禁見。由「豐年社」創辦、聚焦農漁畜產等相關產業新聞的《農傳媒》臉書小編跟上時事，5日以「雞鴨來了」為題回顧農業部畜產試驗所與民間合作育成的新品雞種和鴨種，引發網友熱議。

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北院5日第二度召開羈押庭，最終推翻第一次裁定，柯文哲收押禁見。兩次羈押庭都有不少柯黑盼望柯文哲送到台北看守所，特地跑到便當店點和「羈押」諧音相同的「雞鴨」飯來吃，引發討論。

而在柯文哲確定羈押後，《農傳媒》臉書小編昨晚發文回顧去年10月的報導，特別以「雞鴨來了」為題介紹畜試所推動參與式育種（Participatory breeding），與民間業者合作育成新品系「凱馨錦達烏骨雞」與「進興番鴨」。

不少網友看完笑翻，「小編很會，有夠哭！」、「很故意喔！這時候雞鴨是很敏感的」、「小編壞壞的喔」、「讚！緊跟時事，小編該加薪了」、「來的正是時候」、「我們都知道你在說什麼，你也知道我們都知道你在說什麼」、「我懷疑你在偷臭什麼」、「流量密碼」、「小草表示不喜歡看到這篇」。

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