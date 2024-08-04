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去年就醫逾3.8億人次 超越疫前

去年國人就醫達到3.8億人次。（資料照）

去年國人就醫達到3.8億人次。（資料照）

2024/08/04 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕國人就醫回溫，去年已達三．八億人次，較前年增四千多萬、成長十三％，首度超越新冠疫情前一年的人次，並以血液腫瘤科、內分泌科等成長最高，顯示癌症、慢性病的醫療需求大增。

健保署統計就醫人次，二○一九年達三．七億，後兩年新冠來襲減至三．四億、三．一億，前年回升至三．四億，去年更上揚為三．八億，超越疫情前，其中，西醫基層診所占一．九億最多，醫院也占一．一億。

癌症、慢性病 醫療需求大增

若以科別來看，診所內分泌科成長五成五、精神科三成六、泌尿科二成三等較高，醫院則以血液腫瘤科成長二成二、風濕免疫科一成七、眼科一成六等較多。

健保署醫管組長劉林義表示，疫情管控病床、民眾不敢到醫院等，恐造成有些病未及時治療，同時不少慢性病人減少去醫院轉去診所，算促成分級醫療，且疫後類流感人次也變多。

免疫負債持續 夏天流感仍多

醫師公會全聯會理事長周慶明指出，免疫負債效應持續，夏天門診流感、新冠病人仍多，與過去不同。而診所內分泌科、泌尿科增幅多恐與高齡有關，精神科則一直成長，或許「大家太焦慮了」。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，疫後就醫恢復、人口老化、新藥科技問世，及部分負擔與轉診強制力道不足等，可預期醫療利用率持續變高，而醫院血液腫瘤科、風濕免疫科成長最多，主要是近四年精準醫療快速發展，讓病人多了續命機會。

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