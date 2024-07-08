清除日月潭紅魔鬼、珍珠石斑數量比去年低 釣魚達人：枯水期短

馬來西亞釣友專程到日月潭要釣魚虎摃龜，只與莊天賜釣到紅魔鬼和珍珠石斑。（「日月潭除三害特攻隊」版主莊天賜提供）

2024/07/08 22:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕日月潭入侵魚種魚虎、紅魔鬼、珍珠石斑，嚴重危害本土魚種生態，「日月潭除三害特攻隊」版主莊天賜發現，今年魚虎球尚未現蹤，紅魔鬼、珍珠石斑釣量比去年少，應與今年枯水期短有關，4月下旬水位就回升，水位高魚群密度低，紅魔鬼和珍珠石斑釣量也降低，但釣友們仍會繼續努力除害。

日月潭今年3、4月因未下雨，加上供應一期作春耕用水，水位一直降，最低曾大降5公尺，但下旬後幾陣春雨挹注，4月下旬水位就回升，蓄水率即回升到80%，6月份蓄水率還一度飆破98%，幾近滿水位，湖光山色重現，但對致力除「日月潭三害」的釣友們而言，則明顯感覺初夏到現在盛夏，被稱為「日月潭三害」的魚虎、紅魔鬼、珍珠石斑真的變少。

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家住草屯的「日月潭除三害特攻隊」版主莊天賜表示，這2、3年與黃小四及有「除三害」共同使命的釣友，努力將潭中的魚虎、紅魔鬼和珍珠石斑釣上來，降低牠們繁殖的機率。

去年6月下旬好友黃小四和團隊曾一夜釣到46尾大魚虎，但今年有馬來西亞釣友專程來日月潭釣魚虎卻無所獲，只釣到紅魔鬼和珍珠石斑，2人1夜約到200多尾紅魔和珍珠石斑，這樣的數量仍比去年少。

莊天賜說，紅魔鬼和珍珠石斑較去年少，也比2021年的50年來最嚴重乾旱時期數量少，依經驗來推測，今年這兩種魚的釣量減少，應與枯水期較短有關。枯水期日月潭水位低，魚兒難躲也難覓食，魚群密度高自然好釣；而高水位的日月潭，魚群密度變低，上鉤的機率自然也變低。

莊天賜等人釣到的珍珠石斑。（「日月潭除三害特攻隊」版主莊天賜提供）

紅魔鬼的口感不錯。（「日月潭除三害特攻隊」版主莊天賜提供）

莊天賜7日釣到的珍珠石斑和紅魔鬼，他說，今年這兩種魚都變少，推測與枯水期短有關。（「日月潭除三害特攻隊」版主莊天賜提供）

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