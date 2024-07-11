屢爆性騷事件被監察院糾正 台大：一向保護性平受害人

監察院糾正台大爆多起性騷，台大校方回應一向保護性平受害人。（資料照）

2024/07/11 17:35

相關新聞

學生揭露性騷擾案遭安全威脅！ 監察院糾正台大

〔記者林曉雲／台北報導〕對於監察院教育及文化委員會今日糾正國立台灣大學，指台大去年爆發多起性騷事件，認為台灣大學未承擔保護學生的責任，使揭露性騷擾事件後，學生遭到安全威脅，甚有學生必須重寫論文，影響受教權利，均有重大違失。台大對此表示，目前尚未收到監察院糾正案公文，待收到完整內容後會再進一步研議，但強調台大對於性平事件一向秉持保護受害人、客觀公正、勿枉勿縱的原則處理，並主動通報性平會。

請繼續往下閱讀...

台大說明，性平會委員中亦有公開遴選的學生代表，調查小組委員則是依法由校外專業人士組成並獨立調查認定，調查過程不受外界因素干涉，學校亦不斷強化對教職員工生的性平宣導，防範未然。

對於媒體報導糾正案所指的宿舍輔導員（乙員）疑性騷擾學生宿舍幹部（甲生），台大說明，已經台大性平會判定宿舍輔導員性騷擾不成立，目前此案已經進入司法程序，台大將待判決結果確定後，據此採取進一步措施。

另媒體報導糾正案另指，某學院甲師性騷擾的學生須重寫論文一事，台大表示，性平會協助已更換指導教授，且於2023年通過「論文指導教授與研究生互動準則修正草案」，新增若指導教授對研究生有不當行為經學校性平會決議成立時，研究生能主動終止指導關係，系所獲悉後應立即主動協調雙方簽署協議書，並應於一個月內作出協調結果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法