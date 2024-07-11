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學生揭露性騷擾案遭安全威脅！ 監察院糾正台大

台灣大學去年爆發性騷擾案，經監委調查後發現，台大未承擔保護學生的責任，使揭露性騷擾事件後，學生遭到安全威脅，甚有學生必須重寫論文，監察院今日糾正台灣大學。（資料照）

台灣大學去年爆發性騷擾案，經監委調查後發現，台大未承擔保護學生的責任，使揭露性騷擾事件後，學生遭到安全威脅，甚有學生必須重寫論文，監察院今日糾正台灣大學。（資料照）

2024/07/11 16:55

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屢爆性騷事件被監察院糾正 台大：一向保護性平受害人

〔記者林哲遠／台北報導〕台灣大學去年爆發多起性騷擾事件，包含公共衛生學院副教授去年爆出性騷擾多名學生，宿舍輔導員性騷擾學生宿舍幹部等。監委王幼玲、紀惠容、林郁容調查後認定，台灣大學未承擔保護學生的責任，使揭露性騷擾事件後，學生遭到安全威脅，甚有學生必須重寫論文，影響受教權利，均有重大違失，監察院教育及文化委員會今日通過監委所提調查報告，糾正台灣大學。

監察委員王幼玲、紀惠容、林郁容表示，台灣大學出現多起性騷擾事件，包括公衛學院副教授（甲師）疑性騷擾多名學生、宿舍輔導員（乙員）疑性騷擾學生宿舍幹部（甲生），經台大性平會判定宿舍輔導員性騷擾不成立；甲師性騷擾成立。

監委調查發現，台灣大學於2022年9月知悉甲生與宿舍輔導員間疑似有校園性騷擾事件，進行校安通報，乙員卻仍於同年10月4日凌晨騷擾甲生，並經檢察官以跟騷法、強制罪等提起公訴。台大未能確實減低雙方當事人接觸機會等即時防治、保護作為，亦未迅速妥善處理，殊有不當；宿舍輔導員為住宿學生安全事件第一線處理之人員，未能提供適當之輔導，建立應有之行為準則，並給予相關之訓練，充實專業知能，亦有疏失。

監委表示，該名受害學生雖經性平會協助更換指導教授，然該校卻未主動介入協調論文的智慧財產權，導致該生口試前需重寫論文，嚴重影響其受教權利。台灣大學未能充分保障學生在揭露性騷擾事件後免遭反噬，承當起保護學生權益之責任，難卸疏失之責，另後續師生如何維繫指導的關係與適時提供學生救濟管道，包含如課業協助、法律協助等問題處置，均欠周延。

 

此外，調查報告進一步指出，台灣大學性平會就甲生與宿舍輔導員間疑似校園性騷擾事件，以縱使擁抱親臉頰具有性意味之行為，基於當時兩人的友好信任關係所互動發展，並未見學生表達不歡迎為由，認定輔導員行為不構成性平法所稱性騷擾。

調查發現，輔導員與甲生的主觀認知上，均認為兩人之間具有「監督」與「被監督」的權勢關係存在，且甲生主觀感受被乙員追求並對其行為不喜歡，並告知友人。乙員有否藉由指導甲生機會，對甲生做出不受歡迎且與性或性別有關之言詞或行為，甲生因不對等之權勢關係而不敢聲張情事，容有再予究明之必要。

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