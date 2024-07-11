為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

獲全國教育奉獻獎 退休校長林宜廷感謝大家給機會去服務

66歲退休校長林宜廷（左四）獲教育部教育奉獻獎殊榮，縣議員李明哲（左一）等人前往張貼紅榜祝賀。（記者黃淑莉攝）

66歲退休校長林宜廷（左四）獲教育部教育奉獻獎殊榮，縣議員李明哲（左一）等人前往張貼紅榜祝賀。（記者黃淑莉攝）

2024/07/11 15:43

〔記者黃淑莉／雲林報導〕66歲退休校長林宜廷榮獲教育部教育奉獻獎殊榮，雲林縣議員李明哲今（11）日前往張貼紅榜祝賀，感謝他退而不休持續為教育努力，而且服務範圍從1校擴大到幾十校。林宜廷引述音樂家巴哈的話，「我只是努力的工作而已啊！」說自己也是努力工作而已，往後請大家繼續給他機會，他會繼續努力的工作。

林宜廷師專畢業後擔任雲林國小教師，期間利用課餘到中正大學教育研究所進修取得碩士學位，歷任教師、主任及校長，共在教職服務33年，在2011年退休。

退休後仍持續投入各項社會教育志願工作，擔任課程督學，協助課程發展與教學研究，參與到校輔導工作，還有家庭教育、樂齡學習，並將服務拓展至社區，擔任硬筆書法推動硬筆書寫，還有西螺七崁文教基金會武術志工，發揚及傳承武術，這次在西螺文昌國小推薦下參加教育部教育奉獻獎。

林宜廷指出，獲這個獎項對他是很大的鼓勵，退休10多年還是對教育有份使命感，大家給他這麼多的機會去服務，可說是從事教育工作獲得的福報。

喜歡看書、讀報，看到很多名人佳句給自己一些提醒，像已故英國女王登基時說過，「不管時間多長，她就是要奉獻一生」，最近又讀到西方詩人紀伯倫的書，裡面有一句話「我們因為走太遠了，所以忘掉當時為什麼要出發」，這些話讓他反思自己退休13年來，在校園、基金及協會的付出非常值得。

林宜廷說當年退休時引用音樂之父巴哈說的話，大家都推崇巴哈的作品多麼的經典，巴哈回答說「我只是努力的工作而已啊」，回顧在學校服務30多年，他也只是努力的工作而已，這回又獲得了這個獎項，過去是如此努力的工作，往後還是這樣努力的工作，也請各位前輩繼續給他機會，大家一起繼續努力的工作。

退休校長林宜廷獲教育部教育奉獻獎殊榮。（記者黃淑莉攝）

退休校長林宜廷獲教育部教育奉獻獎殊榮。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推展客家教學獲教育奉獻獎 徐玉佳：向下扎根、向上延伸
2022/07/31 16:52

推展客家教學獲教育奉獻獎 徐玉佳：向下扎根、向上延伸
退休投入公益助學 南市嚴正意、陳雪花獲教育奉獻獎
2022/08/01 14:35

退休投入公益助學 南市嚴正意、陳雪花獲教育奉獻獎

買房就買完工耐震宅 2~3房住近台積電
李克讓、楊明宗、康麗娟、邱招蓮獲教育奉獻獎 台南4人全國最多
2023/08/11 12:05

李克讓、楊明宗、康麗娟、邱招蓮獲教育奉獻獎 台南4人全國最多
退休22年把音樂帶進偏鄉 張林秀琴獲教育奉獻獎肯定
2021/08/10 20:48

退休22年把音樂帶進偏鄉 張林秀琴獲教育奉獻獎肯定

花甲男星持巨物展雄風 醫：「中藥界硬漢」
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播