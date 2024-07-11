獲全國教育奉獻獎 退休校長林宜廷感謝大家給機會去服務

66歲退休校長林宜廷（左四）獲教育部教育奉獻獎殊榮，縣議員李明哲（左一）等人前往張貼紅榜祝賀。（記者黃淑莉攝）

2024/07/11 15:43

〔記者黃淑莉／雲林報導〕66歲退休校長林宜廷榮獲教育部教育奉獻獎殊榮，雲林縣議員李明哲今（11）日前往張貼紅榜祝賀，感謝他退而不休持續為教育努力，而且服務範圍從1校擴大到幾十校。林宜廷引述音樂家巴哈的話，「我只是努力的工作而已啊！」說自己也是努力工作而已，往後請大家繼續給他機會，他會繼續努力的工作。

林宜廷師專畢業後擔任雲林國小教師，期間利用課餘到中正大學教育研究所進修取得碩士學位，歷任教師、主任及校長，共在教職服務33年，在2011年退休。

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退休後仍持續投入各項社會教育志願工作，擔任課程督學，協助課程發展與教學研究，參與到校輔導工作，還有家庭教育、樂齡學習，並將服務拓展至社區，擔任硬筆書法推動硬筆書寫，還有西螺七崁文教基金會武術志工，發揚及傳承武術，這次在西螺文昌國小推薦下參加教育部教育奉獻獎。

林宜廷指出，獲這個獎項對他是很大的鼓勵，退休10多年還是對教育有份使命感，大家給他這麼多的機會去服務，可說是從事教育工作獲得的福報。

喜歡看書、讀報，看到很多名人佳句給自己一些提醒，像已故英國女王登基時說過，「不管時間多長，她就是要奉獻一生」，最近又讀到西方詩人紀伯倫的書，裡面有一句話「我們因為走太遠了，所以忘掉當時為什麼要出發」，這些話讓他反思自己退休13年來，在校園、基金及協會的付出非常值得。

林宜廷說當年退休時引用音樂之父巴哈說的話，大家都推崇巴哈的作品多麼的經典，巴哈回答說「我只是努力的工作而已啊」，回顧在學校服務30多年，他也只是努力的工作而已，這回又獲得了這個獎項，過去是如此努力的工作，往後還是這樣努力的工作，也請各位前輩繼續給他機會，大家一起繼續努力的工作。

退休校長林宜廷獲教育部教育奉獻獎殊榮。（記者黃淑莉攝）

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