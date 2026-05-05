女顧客PO文指控愛爾麗板橋分院診間設有疑似針孔裝置。愛爾麗集團對此發聲明表示已配合檢調，並全面檢討改善。（翻攝社群網站）

​愛爾麗醫美集團傳出針孔事件，一位消費者PO文指控，去愛爾麗板橋分院做體雕，在個人診療間更衣後，發現天花板角落有疑似針孔攝影機的不明裝置。院方人員回覆不知道，愛爾麗集團則發布聲明，全面檢討改進。

​消費者指稱，更衣後看見天花板角落有類似攝影機的裝置，向工作人員反映沒有安全感，對方起初稱不知道，確認後改口是煙霧偵測器，女客躺下時發現正上方已有明顯的煙霧偵測器，質疑小診間何需兩台，且角落那台外觀異常。她感嘆沒想過此事發生在自己身上，面對院方人員一概回覆不清楚、要問總公司。

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​愛爾麗集團今天聲明，有關診所的監視設備爭議，集團已全力配合檢調、主管機關調查，因相關細節涉及偵查不公開，現階段本集團無法詳述細節，望社會大眾見諒，待案件到一階段，集團會對外界詳細說明，以化解各界疑慮。

其次，集團診所內監視設備設置，目的在於確保醫療品質、維護藥品與器材安全，絕無侵害消費者的個人隱私，對於監視設備爭議，集團虛心接受各界之質疑，現已進行全面檢討及改善。

​最後，此事件造成消費者困擾、提告，集團已專案處理，儘速向告訴人溝通，希望化解告訴人疑慮，也將透過專案小組向告訴人進行協調。

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