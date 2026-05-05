驚動習近平罕見發聲！湖南煙火廠爆炸增至26死61傷 空拍曝現場慘況

空拍曝光現場慘烈畫面，爆炸地點無一棟完整建築，今日仍不斷爆炸聲及濃煙竄出。（圖擷自央視）

中國湖南省長沙瀏陽市「華盛煙花製造燃放有限公司」車間4日下午發生爆炸，爆炸威力強大，遠方民眾都拍攝到蕈狀雲升起，死傷人數持續增加，現已增至26死61傷，現場慘況曝光。

綜合中國媒體報導，湖南瀏陽市4日下午4時43分發生煙火廠大爆炸，爆炸發生地點為「華盛煙花製造燃放有限公司」廠區，空拍曝光現場慘烈畫面，爆炸地點無一棟完整建築，至今（5日）日仍不斷爆炸聲及濃煙竄出。

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最新官方統計顯示，這起煙火工廠爆炸死傷人數已增至26死61傷，當地村民稱，2公里外的門窗都被爆炸衝擊波震碎變形，還有幾百公斤的石頭被炸飛到路邊。

事故發生後，中國國家主席習近平作出指示，要求抓緊搜尋失聯人員，全力救治傷員，妥善做好善後等工作，並儘快查明事故原因，嚴肅追責。

空拍曝光現場慘烈畫面，爆炸地點無一棟完整建築，今日仍不斷爆炸聲及濃煙竄出。（圖擷自微博）

爆炸現場相當慘烈。（圖擷自微博）

爆炸現場相當慘烈。（圖擷自人民日報微博）

爆炸現場相當慘烈。（圖擷自人民日報微博）

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