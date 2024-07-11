0403地震後國際旅客減 李孟諺：已推旅遊補助、加強向國際推廣花蓮
2024/07/11 15:33
〔記者蔡思培／台北報導〕0403花蓮地震重創國內觀光業，外國來台旅客也減少，交通部觀光署統計顯示，4月份國際觀光旅客數量較前月大減20萬餘人。交通部長李孟諺表示，目前對花蓮旅遊推出不分平假日1000元補助、團客也有相關補助，也希望加強向國際觀光客推廣花蓮景點。
交通部訂出今年國際觀光客來台目標為1000萬人次，據觀光署統計，今年第一季國際觀光客約有266萬。今年3月份國際觀光旅客來台數有81萬1608人次，4月來客數卻減少至61萬146人次，0403地震發生後約減少20萬人次。流失旅客多為亞洲地區旅客，4月份日本遊客減少9萬多人次，韓國客也減少約2萬人次，香港客也減少近4萬人次。
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李孟諺今天下午前往福華飯店出席航海節慶祝大會，受訪時也被問起花蓮地震後國際旅客減少一事，以及如何挽回國際客。李孟諺說，0403地震確實影響台灣與花蓮觀光，目前已經對花蓮旅旅遊推出專案，不分平假日自由行1000元補助、團客也有相關補助，也希望加強向國際觀光客推廣太魯閣以外的花蓮景點，今年度預訂的目標會持續推動，也希望可達成。
另外，中國福建旅遊業踩線團在6月底已至馬祖踩線，李孟諺表示，期待踩線團後中國更具體開放福建觀光客至馬祖旅遊、有更多進展，現階段台灣已經開放自由行，6月份也有團客到中國旅遊，希望逐步開放讓兩岸觀光更熱絡。李孟諺說，若未來有中國團客到馬祖旅遊，會再跨部會討論，但會是一個好消息。