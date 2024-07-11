0403地震後國際旅客減 李孟諺：已推旅遊補助、加強向國際推廣花蓮

交通部長李孟諺今天下午前往福華飯店出席航海節慶祝大會並接受媒體訪問。（記者蔡思培攝）

2024/07/11 15:33

〔記者蔡思培／台北報導〕0403花蓮地震重創國內觀光業，外國來台旅客也減少，交通部觀光署統計顯示，4月份國際觀光旅客數量較前月大減20萬餘人。交通部長李孟諺表示，目前對花蓮旅遊推出不分平假日1000元補助、團客也有相關補助，也希望加強向國際觀光客推廣花蓮景點。

交通部訂出今年國際觀光客來台目標為1000萬人次，據觀光署統計，今年第一季國際觀光客約有266萬。今年3月份國際觀光旅客來台數有81萬1608人次，4月來客數卻減少至61萬146人次，0403地震發生後約減少20萬人次。流失旅客多為亞洲地區旅客，4月份日本遊客減少9萬多人次，韓國客也減少約2萬人次，香港客也減少近4萬人次。

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李孟諺今天下午前往福華飯店出席航海節慶祝大會，受訪時也被問起花蓮地震後國際旅客減少一事，以及如何挽回國際客。李孟諺說，0403地震確實影響台灣與花蓮觀光，目前已經對花蓮旅旅遊推出專案，不分平假日自由行1000元補助、團客也有相關補助，也希望加強向國際觀光客推廣太魯閣以外的花蓮景點，今年度預訂的目標會持續推動，也希望可達成。

另外，中國福建旅遊業踩線團在6月底已至馬祖踩線，李孟諺表示，期待踩線團後中國更具體開放福建觀光客至馬祖旅遊、有更多進展，現階段台灣已經開放自由行，6月份也有團客到中國旅遊，希望逐步開放讓兩岸觀光更熱絡。李孟諺說，若未來有中國團客到馬祖旅遊，會再跨部會討論，但會是一個好消息。

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