全台農損近30億元、漁產損失就破3億 漁業署估1週後蚵仔起漲

受凱米颱風影響，農業部彙整各縣市查報資料，截至今 （30日）上午11時，全台農損金額已逾28億元，漁產損失就超過8億元，其中蚵仔受損嚴重，加上復養期需要半年以上，預估蚵仔會有一波漲勢。（圖由民眾提供）

2024/07/30 16:10

〔記者楊媛婷／台北報導〕受凱米颱風影響，農業部彙整各縣市查報資料，截至今 （30日）上午11時，全台農損金額已逾28億元，漁產損失以虱目魚最嚴重，農損金額超過3億元；農作物香蕉、柳橙、芭樂農損金額都已破億，金額分別約2.7億元、1.3億元、1億元。

農業部農糧署、畜牧司、漁業署彙整各縣市查報的農損資料，目前全國累計農損金額達28億2911萬元，雲林、高雄、屏東、嘉義、台南、彰化等都損失嚴重，農損金額分別約6.7億元、4.5億元、4.6億元、4.6億元、3.6億元、1.5億元。

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另以農作物區分，受損金額最高的是香蕉，受損金額達2.7億元，被害面積達3153公頃，被害程度27%，換算無收穫面積為840公頃；其次為柳橙，被害面積達1134公頃，受損金額達1.3億元；芭樂、竹筍、花生等農損金額則分別約1億元、8778萬元、8716萬元；畜產損失為2.6億元，受損的畜禽為雞隻，總共188萬隻，受損金額約2.1億元。漁產損失也慘重，受損金額達8.2億元，主要是虱目魚，災損面積310公頃，受損金額約3.6億元。

另有民間設施如溫網室、禽畜舍、漁業設施等受損，金額約9630萬元。

漁業署副署長陳建佑表示，虱目魚等目前都已進入盛產期，不過虱目魚等之前都有加工凍存，並且有2成都是外銷，若國內價格好，就會轉以內銷為主，虱目魚等養殖魚類供應量（含農曆7月）應不會是問題；不過牡蠣除澎湖只有輕微受損外，主要產區彰雲嘉南等都受損嚴重，貝類等養殖週期約半年到1年期，隨漁民近日陸續出海，預計1週後牡蠣價格會有一波漲勢。

因應凱米颱風襲台造成農業災損，農業部近日已陸續公告彰化以南與花蓮5鄉鎮的農產品全品項災害救助，以及中彰投雲嘉南高屏等8縣市畜產品全品項災害救助，並提供免息半年的天災低利貸款。

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