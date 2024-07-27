嘉義縣災損上修到3.9億元 農產全品項現金救助今起受理申報

嘉義縣沿海牡蠣災情慘重。（嘉義縣政府提供）

2024/07/27 18:13

〔記者王善嬿／嘉義報導〕凱米颱風帶來強風及超大豪雨，嘉義縣農林漁牧災損上修到3.9億餘元，農業部26日公告，嘉義縣為農產業全品項農業天然災害現金救助地區，今天起到8月5日受理申請，週末期間仍可到受災地公所辦理。

嘉義縣府統計截至今天上午，農林漁牧災損總計達3億9782萬元，農損1億4495萬餘元、漁業災損1億6463萬餘元、畜牧災損9823萬元。

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農業處農林作物科長李秋瑩說，農業部公告嘉義縣為凱米颱風農產業全品項的農業天然災害現金救助地區，即日起到8月5日，只要農業設施、農產物受災損都可申請，由鄉鎮市公所及縣府進行後續審核。

李秋瑩說，符合救助項目公告氣象參數，或縣府認定嚴重報中央核定可免勘災，然而免勘災品項，要另外附種植事實證明文件，或使用「農產業天然災害現地照相APP」拍照上傳，建議農民先洽詢公所申報。

嘉義縣是全國最大牡蠣產區，這次颱風災情慘重，農業處漁業科長張建成今天到沿海地區現勘時說，凱米颱風帶來10級風、6公尺以上浪高，惡劣海象造成海上牡蠣養殖嚴重損害，估計約8000棚浮筏式蚵架、300公頃平掛式蚵棚受損，牡蠣災損修正約1億6200萬元，待海象穩定將出海勘災，儘速將災情呈報中央建議辦理現金救助申請及低利貸款。

嘉義縣沿海蚵棚遭強風豪雨毀損嚴重。（嘉義縣政府提供）

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