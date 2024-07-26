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雲林農損估破2.5億元 卓榮泰：從速認定農損、簡化流程

行政院長卓榮泰（左2）今下午到雲林縣元長鄉視察農損。（記者李文德攝）

行政院長卓榮泰（左2）今下午到雲林縣元長鄉視察農損。（記者李文德攝）

2024/07/26 17:48

〔記者李文德／雲林報導〕凱米颱風發威，雲林縣超過6萬公頃農田泡在水中，粗估農損超過2.5億。行政院長卓榮泰今天下午到元長鄉視察青蔥、花生、玉米等農作物災情，隨後也到斗南大湖口視察溪水暴漲情形，他說，農損面積尚在增加，至於農損補助申請，會要求農業部從速認定、簡化流程，協助農民；水利部分，明年度預算將再做調配，讓水利工程能得全面性解方，也會全面檢討現行的防洪標準。

雲林縣長張麗善及立委劉建國、張嘉郡、丁學忠等人下午陪同卓榮泰到元長鄉視察青蔥、落花生及玉米災情。張麗善說，雲林縣內已淹沒6萬多公頃農田，估算農損逾2.5億，希望能夠免現勘全品項補助；劉建國說，這種天氣農業損失應該還會持續發生，但農損補助申請時間性如果延長，可能會造成延遲性農損，也建議院長可以免現勘，快速認定。

一行人再趕到斗南大湖口溪橋視察溪水暴漲情形，眾人分別向卓院長提及希望夠針對區域排水、治水等需求能夠得到補助改善，更希望可以重新討論現行防洪標準，甚至疏濬期間是否能夠提早。

卓榮泰說，農損面積正快速增加，已經立即啟動救助機制，包括災害補助、保險、天然災害的貸款都已決定半年免息，而這兩、三天的雨量，再大的防洪疏濬系統都很難因應。至於農損認定，第一時間要求農業單位一定要從速認定，簡化流程，其實就是剛剛跟大家講的這個免現勘，請農業部能夠繼續趕快展開事後協助，讓補助能夠到位。

治水部分，卓榮泰說，過往投入的治水當然有一定成效，不過一定還有需要加強的部分。今年還有相關的預算可以應急，會馬上調配出來。至於明年預算編列，也會重新以區域系統性的規劃，補強過去的不足，不變動現在原有預算規模內，將建設經費重新增加，好好利用，也希望地方能提出需求。

卓榮泰說，這次颱風帶來的強降雨，可說是兩、三天就落下一整年的雨量，原有的防洪頻率、保護標準，都遠遠不及現在所面臨到的，所以會全面性檢討。

行政院長卓榮泰除了視察農損，也到斗南大湖口橋視察溪水暴漲情形。（記者李文德攝）

行政院長卓榮泰除了視察農損，也到斗南大湖口橋視察溪水暴漲情形。（記者李文德攝）

行政院長卓榮泰（前排圖中）今到雲林元長鄉視察農損。（記者李文德攝）

行政院長卓榮泰（前排圖中）今到雲林元長鄉視察農損。（記者李文德攝）

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